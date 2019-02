Nagy baj van a ketchuppal, összeomlott az árfolyam

Ami rossz hír összejöhet egy tőzsdei cég házatáján, az tegnap össze is jött az amerikai élelmiszeripari óriáscégnek, a Kraft Heinz Inc.-nek. Felügyeleti vizsgálat a könyvelésben, romló eladási adatok, osztalékcsökkentés, vártnál sokkal gyengébb eredmény. 20 százalékkal zuhan az árfolyam, Warren Buffették néhány perc alatt veszítettek 2,8 milliárd dollárt.

A tőzsdén kívüli kereskedésben hatalmasat, 20 százalékot zuhantak tegnap a Heinz ketchupot is gyártó Kraft Heinz Inc. részvényei, miután rossz hírek tömegével bombázta meg befektetőit az élelmiszeripari óriáscég. A csütörtöki rendes kereskedési időt még 59 milliárd dolláros piaci kapitalizációval záró cég - ha a mai nyitásig nem változik a helyzet -, egy pillanat alatt 10 milliárd dollárral érhet kevesebbet, ez pedig legnagyobb részvényesének, a Warren Buffett nevével fémjelzete Berkshire Hathaway-nek 2,8 milliárd dolláros veszteséget jelent a Bloomberg számításai szerint rövid idő leforgása alatt.

A látványos esést kiváltó okok közül az egyik, hogy a társaság bejelentése szerint idézést kapott az amerikai értékpapírpiaci felügyelettől (U.S. Securities and Exchange Commission - SEC) könyvelési gyakorlatának vizsgálatával kapcsolatban. A vizsgálat még tavaly októberben indult a cég bejelentése szerint, s annak kezdetével egyidőben saját belső vizsgálatot is indítottak - írja a Financial Times (FT). Ez azonban egyelőre nem volt igazán jelentős hatással a cég eredményére, összesen 25 millió dollárral növelte meg az eredménykimutatásban az eladott termékek bekerülési árát.

Ugyanakkor sokkal nagyobb negatív hatása volt annak, hogy Kraft Heinz a negyedik negyedévben egy nem várt, 15,4 milliárd dollár értékű leírást csinált a mérlegében, amelynek eredményeként a negyedik negyedévben 12,6 milliárd dolláros veszteséget volt kénytelen elkönyvelni. A leírások jó része a Kraft és az Oscar Mayer márkajelzésű termékekhez kötődik. De a leírások nélkül is elmaradt a cég nyeresége a várttól, a részvényenkénti 94 centes várakozásokhoz képest csak 84 cent lett.

Mindezek eredményeként a társaság több mint harmadával csökkentette osztalékát, a negyedévente fizetendő 62,5 centről 40 centre. Ráadásul a társaság vezetése csökkentette a 2019-es és a 2020-as nyereségre vonatkozó előrejelzését is. Míg a piac korábban azt várta, hogy a cég EBITDA-ja 7 milliárd dollárról 7,5 milliárd dollárra növekszik, addig a menedzsment már csak 6,3-6,5 milliárd dollárt jelzett előre.

A Kraft Heinz részvényesei számára nem ez az első eladási hullám, amellyel szembe kellett nézniük. A cég 2015-ös feldarabolása óta - amikor az Egyesült Államokon és Kanadán kívüli tevékenységet Mondelez néven leválasztották - a részvények értéküknek mintegy harmadát veszítették el (igaz, járt jóval magasabban is árfolyam). Az FT szerint a társaság az elmúlt években egyszerre szenved a fogyasztói szokások drasztikus változásától, a hirdetési piac masszív átalakulásától és az elosztási láncokban bekövetkezett változásoktól.

David Knopf, a társaság pénzügyi igazgatójának elmondása szerint a jelenleg mintegy 30,9 milliárd dolláros adósságállománnyal rendelkező társaság arra készül, hogy bizonyos üzletágait értékesítse. Elsősorban azok kerülnek szóba, amelyek saját területükön nem rendelkeznek kifejezett komparatív előnyökkel.

