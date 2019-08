Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy csalódást okozott az Uber

Elmaradt a várakozásoktól az Uber profitja, de most éppen nem az üzlettel volt a gond, hanem a tőzsdére lépés költségei vittek el egy csomó pénzt. A részvény mindenesetre mélyrepülésbe kezdett.

Jó nagy csalódást okozott az Uber befektetőinek második negyedéves gyorsjelentésével, a fuvarmegosztó szolgáltatást nyújtó cég ezúttal a tőzsdére lépés egyszeri költségei miatt is jócskán veszteséges volt. Ugyanakkor a társaság már azzal nyugtatott, hogy a verseny diktálta nyomás csökken fő piacain.

A cég vesztesége az időszakban elérte az 5,2 milliárd dollárt az egy évvel korábbi 878 millió dollárt követően, ez nagyjából megfelelt a Wall Street-i elemzők várakozásainak, legalábbis a Financial Times szerint. Ennek döntő hányada egy 3,9 milliárd dolláros egyszeri tétel volt, amely a tőzsdei bevezetéshez kapcsolódó részvényalapú kompenzációs csomaghoz kapcsolódott. Az árbevétel eközben 14 százalékkal 3,2 milliárd dollárra hízott, ez elmaradt az elemzők 3,2 milliárd dolláros várakozásaitól. A növekedés üteme is alacsonyabb volt az első negyedéves 20 százaléknál. Ezek a számok elég vaskosnak tűnnek, hiszen a cég tavaszi részvénykibocsátása során valamivel több, mint 8 milliárd dollár értékben adott el részvényeket, a kibocsátáshoz kapcsolódóan ekkora költségtételeket kimutatni nem azt mutatja, hogy ez volt az évszázad üzlete.

Elvitte a konkurens a derűt

Az Uber-kibocsátás amúgy sem nevezhető igazi sikertörténetnek eddig. A 45 dolláros árfolyam alatt kereskedtek a gyorsjelentés közzététele előtt a cég részvényeivel, 42,8 dollár körül. De ez az árfolyam is csak annak volt köszönhető, hogy csütörtökön nagyot húztak a papíron a konkurens Lyft gyorsjelentéséhez fűzött kommentárok miatt. Amit a jelentés napvilágot látott, a befektetők menekülőre fogták, és a zárás után kereskedésben 8 százalékot meghaladó mértékben esett az Uber-részvények árfolyama, s egyelőre ezen szint közelében várja a pénteki nyitást.

A Lyft azt mondta, hogy júniusban sikeresen emelt árat, s ezzel tettek egy lépést a profitábilis működés felé, s az Uber is azt kommunikálta most, hogy versenyhelyzetük javult fő piacaikon. A két cégen egyébként idei tőzsdére lépésük miatt egyre nagyobb a nyomás a befektetők részéről, hogy bizonyítsák, amúgy népszerű szolgáltatásaik képesek arra is, hogy hosszabb távon nyereséget termeljenek.

Az Uber vezérigazgatója, Dara Khosrowshani arra mutatott rá, hogy a cég alapszolgáltatása a közvetlen költségek levonása után a személy- és az ételszállítási szegmensben átlagosan 8 százalékkos profithányaddal működött. Ez jelentős fejlődés az első negyedéves 4 százalék feletti veszteséghányadhoz képest, viszont elmarad még mindig az egy évvel korábbi 14 százalékos értéktől.

