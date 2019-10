Nagy pofon érik a magyar húspultoknál, elkerülhetetlen a drágulás

Különleges helyzetet teremtett a világban a kínai sertéspestis járvány: Ázsiában szinte minden hústermék ára emelkedik, az Egyesült Államokban a marhahús ára szabadult el. Itthon a fogyasztók még nem, a vágóhidak és a feldolgozók annál inkább megszenvedik a felfelé tartó költségeket.

Néhány hónapja még csak az élősertés és a sertéshús termékek árára hatott ki a világban, hogy Kínában kitört az afrikaisertéspestis-járvány: az európai és más ázsiai piacokról indult el az export, a belpiacokra pedig a kisebb országokból - mint például Magyarország - importáltak élőállatokat vagy húskészítményeket. Október végére viszont az egész húspiacon érezhető már a hatása.

A legérdekesebb, hogy Kínában a lakossági fogyasztás elkezdett elpártolni a sertéshústól a folyamatos hiánynak köszönhetően, így helyette más húskészítményeket kezdtek el vásárolni, ezzel beindítva egy lavinát. Viszont az is érdekes, hogy a fogyasztói szintekre még nem gyűrűzött be a Kínába szállító piacokról az élőállatok drágulása.

A sertéspestis elsöpri a piacokat

A február eleji, legalacsonyabb szintjéhez képest az élősertés felvásárlási ára 40 százalékot meghaladó mértékben drágult - mondta el Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke a Napi.hu-nak arról, hogyan hatott a kínai sertéspestis-járvány okozta világszerte tapasztalható drágulás a hazai piacra. Mint közölte, ennek leginkább a sertéstenyésztők örülhetnek, míg a vágóhidak és a húskészítmények gyártói erősen megszenvedik ezt az áremelkedést: a tőkehús ára ugyanis csak 10-14 százalékkal, míg a bolti hústermékeké csak 4 százalékkal emelkedett az év első nyolc hónapjában. Így lényegében a vágóhidaknak és az élelmiszeripari feldolgozóknak kell kigazdálkodniuk a költségnövekedést.

Annak oka, hogy az ágazati szereplők jelentős veszteségeket szenvednek el az, hogy a kiskereskedelmi láncok ellenálltak annak, hogy a fogyasztói árakat megemeljék

- tette hozzá Éder Tamás. Szerinte a boltok azért nem akarták a vásárlókra hárítani a drágulást, mert hagyományosan mindig az év elején a legolcsóbb az élősertés az EU-ban, míg július-augusztus környékén a legmagasabbak az árak, amelyek aztán az év végére lefutnak. Vagyis sokáig azt mondhatták a láncok, hogy ez csak a megszokott árváltozás. Viszont az iparági prognózisok azt mutatják, hogy az elkövetkező egy, de inkább két évben folyamatosan magas lesz az élősertés ára így a sertéshús esetében is azzal kell számolnunk, hogy tartósan drágább lesz, mint az elmúlt években. "Ezt a láncok csak nehezen hajlandók elfogadni" - magyarázta a szakértő.

Miközben Kínában már több mint 130 millió állat pusztult el az afrikai sertéspestis, valamint a leölések miatt, itthon hivatalosan házi sertésekben még nem, csak vaddisznókban azonosították a kórt. Bár a sajtóban már jelentek meg arról hírek, hogy hazai sertésállományokban is történtek leölések a fertőző járvány miatt, valójában csak óvintézkedésből rendelték ezt el a hatóságok.

"Tudomásunk szerint eddig még csak a járvány felbukkanásának gyanúja miatt öltek le állományokat a hatóságok, és a gyanú utólag nem igazolódott. De ezt is nagyon helyesen tették" - ismertette a helyzetet Éder Tamás a Napi.hu-nak. A hivatalos tájékoztatás szerint hasonló lefolyású betegségek feltűnése miatt döntöttek a felszámolás mellett. Többek között ilyen kór lehet az Aujeszky-féle betegség is, amely kifejlett példányok esetében nem halálos, de a malacoknál majdnem 100 százalékos a fatalitása.

Mint elmondta, a Hússzövetség szorgalmazza is a megelőző lépéseket, így támogatják, hogy határozott intézkedésekkel tartassák be a járványvédelmi előírásokat. Valamint azzal is egyetértenek, hogy gyérítsék a vaddisznó-állományt, különösen olyan területeken, ahol már feltűnt a betegség.

"A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy lehet hatékonyan védekezni a sertéspestis terjedésével szemben. Csehországban a vaddisznók fertőzött területeken való lehatárolásával, valamint az állomány drasztikus gyérítésével sikerült megállítani a betegséget" - közölte a lapunkkal a szakértő, aki felidézte, hogy hasonló lépéseket tesznek most Belgiumban is.

Az amerikai marhapiac már felbolydult

Az Egyesült Államokban az élősertések ára meredeken csak a tavasszal emelkedett: a hónap eleji 56 dolláros szintre 100 dollárra ugrott a chicagói árupiacon. Azóta viszont szép lassan lefelé korrigált a felvásárlási ár, októberben a 65 dolláros szinten normalizálódott. A kezdeti árrobbanás oka az volt, hogy a kereskedelmi háború vámkivetései a sertéseket elkerülték, így Kínában keletje volt a feldolgozott termékeknek és az élőállatoknak is.

Viszont az őszi hónapokra átalakultak az ázsiai fogyasztási szokások - ugyanis már más keleti országokban is feltűnt az ASP-járvány. A helyi fogyasztók egyre több baromfit és marhát kezdtek el fogyasztani: így az Egyesült Államokban szeptember 10-én rally indult az élő húsmarhákért. Azóta 14 százalékos lett a drágulás.

A kiskereskedelmi árak szintén emelkednek. Az amerikai mezőgazdasági minisztérium szerint a marhahús-termékek legjava drágulni kezdett, például a közönséges őrölt marhahúst a héten átlagosan 3,75-4 dolláros fontonkénti szinten értékesítették. Ez majdnem 20 százalékkal magasabb kurzus, mint egy évvel korábban.

Az USA Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsága szerint a marhahús Dél-Koreába irányuló kivitele már 8 százalékkal magasabb, mint tavaly, azaz augusztusban már összesen 174 290 tonnát tesz ki. A Japánba irányuló export ebben az időszakban 3 százalékkal alacsonyabb volt, de a kereslet várhatóan itt is élénkül, mivel a húskészletek szűkülnek a régióban. Az augusztusban megkötött USA-Japán kereskedelmi megállapodás szintén növeli a keresletet.

"Az amerikai marhahúsipar rendkívül izgatottan várja, hogy Japánban mit hoz az alacsonyabb vámtarifák bevezetése" - mondta Dan Halstrom, az USA Húsipari Exportszövetségének elnök-vezérigazgatója a WSJ-nek, szerinte ennek további árfelhajtó hatása lehet.

Itthon még nem látszik az áremelkedés

A KSH adatai szerint Magyarország élőmarha exportja 16 százalékkal nőtt, míg élőmarha-importja 29 százalékkal csökkent 2019 január-júliusában a 2018. január-júliusihoz képest. A marhahúskivitel 2 százalékkal mérséklődött, míg a marhahúsimport 23 százalékkal emelkedett a megfigyelt időszakban - írja az Agrárgazdasági Kutatóintézet a friss jelentésében. Eszerint a fiatal bika termelői ára 794 forint/kilogramm hasított meleg súly volt 2019 szeptemberében, ami majdnem azonos az előző év hasonló hónapjának átlagárához viszonyítva. A vágótehén ára 4 százalékkal, a vágóüszőé pedig 8 százalékkal emelkedett ugyanebben az összehasonlításban.

Tehát a drágulás már itthon is látszik, ami a jövőben folytatódhat is. Mihalecz András, a Rio Alto ügyvezetője, az Aberdeen Angus és Galloway, valamint a Murray Grey Tenyésztők Egyesületének elnöke szerint kivételesen jó időszaka ez a hazai húsmarha-iparnak is. A VG-nek nyilatkozva elmondta, hogy az ugyan még komoly probléma, hogy főként élőállatokat visznek ki Magyarországról, valamint az, hogy a legjobb minőségű húst exportáljuk. Részben ez lehet az oka annak is, hogy itthon alacsony a marhahús-fogyasztás a lakosságban.

