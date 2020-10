Nagy ugrásra készülnek Németországban

Kibővítenék a vezető német tőzsdeindexet, a DAX-ot a Deutsche Börse vezető indexét. A lépést már régóta tervezgetik, de végül a Wirecard csődje hozta el a változást. Megszűnhet a német index autóipari túlsúlya.

Hamarosan 30-ről 40 tagúra bővülhet a vezető német tőzsdeindex, a DAX- mondta a német Handelsblatt című gazdasági napilapnak Theodor Weimer, a német Deustche Börse vezetője. A vezető német tőzsdeindex több, mint 32 évvel ezelőtti megalkotása óta 30 tagú, azonban reformját már elég régóta sürgetik a befektetők és különböző szakmai szervezetek.

A változásokkal párhuzamosan jelentősen megszigorítják az indexbe való bekerülés feltételeit is: ezentúl csak olyan cégek kerülhetnek be a kosárba, amelyek nyereségesen működnek, illetve amelyek megfelelő időben közzéteszik pénzügyi kimutatásaikat. Weimer elmondása szerint ha az eddigi 30-ról 40-re emelkedne a vezető index kosarában lévő cégek száma, akkor várhatóan a kisebb kapitalizációjú cégeket tömörítő MDAX index 60 tagúról 50 tagúra csökkenne. A tőzsde november 4-ig várja a befektetők javaslatait az index tervezett megváltoztatásával kapcsolatban.

A lap szerint a kibővítést a tőzsde index munkacsoportja javasolta, amelynek a tőzsde szakértőin kívül a nagyobb bankok és az alapkezelő cégek delegáltjai is tagjai. A befektetők várhatóan a változás pártján lesznek, a Handelsblatt egy korábbi körkérdésében már jelezték, hogy ők a nagyobb index pártján vannak. Szakértők szerint az MDax és a technológiai cégek számára kitalált TecDax indexben legalább 20 olyan cég van amely bőven érett lenne arra, hogy bekerüljön a DAX indexbe.

Ráadásul ha egy-két technológiai céggel gyarapodna a DAX index kosara, akkor sokak szerint az index jobban képes lenne lekövetni a német gazdaság teljesítményét. Az indexben eddig meglehetősen nagy súlyt képviselt kapitalizáció szempontjából az autóipari szektor. Egyébként a nagyobb európai országok mindegyikének vezető tőzsdeindexében több cég szerepel, a spanyol Ibex kosarában 35 cég van, a milánói MIB indexben 40, a párizsi CAC szintén 40 céget tartalmaz.

Nagy pofon kellett a változáshoz

Hiába volt már régen aktuális a DAX átalakítása, a lökést mégis a WireCard botrány és annak következményei adták meg a fontos lépéshez a tőzsdének. A fizetési szolgáltató cég csődje előtt nagy büszkesége volt a német pénzügyi szektornak, amikor szemükre vetették, hogy a technológiai szektor súlya nem elég nagy az indexen belül, akkor mindig a Wirecarddal hozakodtak elő, hogy lám, ott is van olyan masszív növekedést produkáló társaság, mint az Amazon vagy a Google. Annyira védték a németek sokáig a Wirecardot, hogy a német pénzügyi felügyelet előbb indított vizsgálatot a pénzügyi visszaéléseket megszellőztető Financial Times-os újságírók ellen, minthogy kellően vizsgálta volna a céget.

A Wirecard június 25-én jelentett csődöt, azonban az indexszabályok miatt nem lehetett azonnal kirakni részvényeit a mutató kosarából. A csődeljárás megindítása ugyanis nem elegendő indok erre, csak az, ha a hitelezőkkel való megegyezés hiánya miatt megindul a felszámolási eljárás. A tőzsde vezetése három héttel a Wirecard fizetésképtelenségének a bejelentése után jelentette be, hogy a csődre vonatkozó szabályokat felülvizsgálják. A Wirecard részvényei végül a szabályok augusztus 12-i megváltoztatása után augusztus 24-én kerültek ki az indexből. Helyükre a az étel házhoz-szállítással foglalkozó Delivery Hero papírjai kerültek.

A dolog pikantériája az, hogy a Wirecard helyre kerülő Delivery Hero papírjai nem is kerülhetnének be az indexbe, ha valóban azok lennének az új kiválasztási kritériumok, mint amit a tőzsde most javasol. A Deliverynak ugyanis 2011-es megalapítása óta ugyanis nem sikerült számviteli szinten nyereséget elérnie, igaz, ez nem ritkaság a frissen alapított és masszív növekedési pályán lévő társaságok esetében.