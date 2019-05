Nagy veszteséggel indult a kereskedés Amerikában

Nagy veszteséggel indult hétfőn a kereskedés az amerikai értékpapírpiacokon a pénteki pozitív zárás után - írja az MTI.

New Yorkban a DJIA-30 index 1,58 százalék veszteséget mutatott a kereskedés kezdetén, az S&P-500 index 1,91 százalékkal csökkent, a Nasdaq Composite index pedig 2,39 százalékkal esett nyitáskor.

A tőzsdei indexek esését világszerte az amerikai-kínai kereskedelmi ellentétek elmérgesedése váltotta ki. Az amerikai kereskedési idő kezdetén az európai piacok is egy-másfél százalék veszteségben jártak, az ázsiai piacok is nagy veszteséggel fejezték be a hétfői kereskedést.

Az Egyesült Államok a múlt héten pénteken 200 milliárd dollár értékű kínai termék importvámját 25 százalékra emelte az addigi 10 százalékról. Donald Trump amerikai elnök pedig ezt követően utasítást adott az összes fennmaradó, mintegy 300 milliárd dollár értékű kínai importtermék vámtarifájának megemelésére, amelyekre eddig nem vetettek ki büntetővámokat.

Peking kilátásba helyezte, hogy "szükséges ellenintézkedéseket" hoz az amerikai büntetővámok kivetése miatt. Első lépésként Peking bejelentette, hogy 60 milliárd dollár értékű amerikai importtermékekre vet ki megemelt, 5 és 25 százalék közötti importvámot június elsejei hatállyal.

A kínai piac felvevőképességére leginkább érzékeny amerikai cégek részvényei, a Caterpillar, az Apple és a Boeing három-négy százalékkal gyengültek már a hétfői nyitás előtt a tőzsdén kívüli forgalomban.

Az olajár hétfőn nem igazodott az éleződő kereskedelmi ellentétek rendszerint árcsökkentő hatásához, mivel tankerek ellen intézett, a globális olajellátást biztonságát veszélyeztető támadásokról érkeztek jelentések az Arab-öbölből.

Az amerikai piaci nyitáskor a Brent nyersolaj ára hordónként 72,34 dolláron 2,44 százalékkal állt magasabban a globális kereskedelemben, a WTI ára pedig 2,30 százalékkal 63,08 dollárra emelkedett.

Az euró árfolyama 0,25 százalékkal 1,1261 dollárra emelkedett, az arany ára 0,96 százalékkal unciánként 1299,75 dollárra ment fel.

