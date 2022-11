Míg az amerikai WTI kőolaj azonnali szállításra vonatkozó ára csaknem 18 százalékot esett július közepe óta, az energetikai részvényeket vásárló Energy Select Sector SPDR tőzsdén jegyzett alap (XLE) több, mint 32 százalékkal emelkedett ugyanebben az időszakban. Ez különös és nem túl szokványos divergenciát mutat az olaj- és gáziparban tevékenykedő cégek részvényei, illetve az általuk előállított termékek értéke között, ami az elemzőket is kissé zavarba ejtette - írja összefoglaló elemzésében a Bloomberg.



Miközben a nyersolaj ára csökkent, nem nagyon értékelődtek le nagyon az energiarészvények. Ez elég meglepő, mivel a szektor részvényeinek relatív teljesítménye nyárig korrelált az olajéval - írták a Bespoke Investment Group keddi elemzésükben.



Persze az eltérés egyszerűen csak egy kis időbeni csúszás is lehet, azaz a befektetők lassan alkalmazkodnak az alacsonyabb olajárakhoz. De valószínűbb, hogy inkább másképp ítélik meg az ilyen vállalatok általános kilátásait és korrelációját az olajárral, mint korábban.



A kőolaj árának a 2010-es évek közepén, a palatermelés fellendülését követően bekövetkezett masszív csökkenése több milliárd dollár értékű veszteséget okozott a befektetőknek. Nagyon sok energetikai vállalat a következő években a tőkeáttétel és a költségek csökkentésével töltötte idejét, hogy jobban el tudja viselni a nyersanyagárak ingadozását.

Megjelent a kontangó

Most azonban a Factset adatai szerint az energiaszektor teljesítménye jelentősen javult, a legutóbbi negyedévben a legtöbb vállalat a vártnál magasabb bevételről adott számot. Eközben az olaj határidős jegyzése azt jelzi, hogy a cégek működésének kedvező környezet jöhet, még ha az azonnali árak esnek is. A Brent-kőolaj határidős jegyzésében 2021 decembere óta először kontangó van, ami azt jelenti, hogy a határidős jegyzések árfolyama magasabb, mint az azonnali. A Brent 2024. decemberi határidőre az áresés nem csak hogy sokkal enyhébb volt, mint az azonnali piacon, hanem október eleje óta mérsékelt emelkedés is történt.



A kontangó általában az olaj iránti kereslet csökkenését jelzi rövid távon, ugyanakkor előnyös lehet az olajtermelők számára, akik még mindig képesek magasabb árat lekötni a későbbi szállításokért. Persze kialakulásában más is szerepet játszhat, például az, hogy a jegybanki kamatemelések miatt egyre természetesebb kezd lenni, hogy egy egy termék határidős ára magasabb kezd lenni a pozitív kamattartalom miatt.



-Az eltérés a részvények és az alaptermékek teljesítménye között tükrözheti az ágazat lényegesen jobbá váló helyzetét is. Azt, hogy az ágazat nagy része még mindig szilárdan nyereséges ezeken az árakon. Ráadásul a 80 dolláros Brent kontangóban beépül a termelők diszkontált cash flow-értékelésébe is – mondta Rory Johnston, a Price Street igazgatója a hírügynökségnek.

Van aki nem hisz a csodában

Más elemzők szerint viszont a befektetők egyszerűen félreáraznak és az energetikai részvények ára hamarosan követi az alaptermékek azonnali árát. A hedge fundok növelték szektor képviselőinek részvényeire nyitott eladási pozícióikat. A Goldman Sachs jelentése szerint a kiemelt ügyfelek körében a múlt héten a szektor a legjobban shortoltak közé tartozott.



-A közelmúltban az olaj árának gyengélkedése nagy része a kínai kereslet visszaesésének volt köszönhető - írták hétfőn a Goldman Sachs energetikai elemzői. Van egy befektetői vélemény, miszerint a régióban el kell tekinteni a keresleti rövid távú gyengélkedésétől és egy a 2023 második felében valószínű újranyitásra érdemes összpontosítani. A vállalatok eközben erős harmadik negyedéves eredményt produkáltak ha eltekintünk a kutatás és kitermelés üzletágtól.

A Goldman elemzői szerint mindez azt jelenti, hogy a szektor részvényeinek olajárhoz képesti felülteljesítése valószínűleg véget érhet. Innen már csak akkor van út felfelé, ha az olaj ára is masszívan drágul - írják.