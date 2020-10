Nagyon béna kilábalás következik októbertől

A tőzsde nagyot menetelt az elmúlt fél évben, azonban a vállalati nyereségeknek nem igazán sikerült ezt követniük. Bár a harmadik negyedév javulást hozhatott, sokkal gyengébbet, mint sokan remélték. Jövő héten indul a jelentési szezon az USA-ban.

A tőzsdei árfolyamok az amerikai részvénypiacokon a járvány kezdete óta bevezetett ösztönzőcsomagok hatására ugyan V alakban tartanak felfelé, azonban a jelek szerint a vállalati nyereségeknek nem igazán sikerül követniük ezt a tempót.

A legnagyobb pozitívum, amit el lehet mondani a vállalatok profitjáról a jövő héten induló gyorsjelentési szezonban a világ vezető részvénypiacán az az, hogy ugyan rosszabb lesz, mint egy évvel korábban, azonban nem annyira, mint a második negyedévben. A Reuters összefoglalója szerint az elemzők előrejelzései szerint az S&P 500-as index kosarában szereplő cégek összesített profitja 21 százalékkal csökkenhetett a július-szeptemberi időszakban az előző év azonos időszakához képest az IBES Refinitiv adatai szerint. Ez tényleg jobb, mint a második negyedéves 30,6 százalékos zuhanás, ami valószínűleg a mélypontot jelentette a Covid-19 járvány miatti lezárásoknak köszönhetően.

Mindenki másként kommunikál, mint eddig

A jelentési szezon igazi nyitánya az amerikai nagybankok számainak bejelentése lesz, ezek nyereségét valószínűleg nem csak a járvány miatti recesszió csökkentette, de kedvezőtlen volt számukra a kamatok hirtelen és masszív csökkentése is. A JPMorgan és a Citigroup egyaránt kedden teszi közzé számait - írja összefoglalójában a Reuters.

Ugyanakkor valószínű, hogy az S&P 500-as indexben szereplő cégek összesített nyeresége végül kedvezőbb lesz annál, mint ami az elemzők óvatos előrejelzéseiben szerepelt. Erre utalhat az is, hogy a hosszútávú trendekkel szembe menve az amerikai cégek profitfigyelmeztetései az elmúlt hetekben rendre pozitív hangvételűek voltak. Korábban az volt a jellemző, hogy ahogy közeledett a számok közzétételének ideje, úgy próbálták borús hangulatú bejelentésekkel hűteni a kedélyeket a cégek.

Persze a nagy kérdés az, hogy ez elegendő lesz-e ahhoz, hogy támaszt nyújtson a részvényárfolyamoknak a következő hetekben,

Nagyon ritkán láttuk azt az elmúlt 10 évbe, hogy az éves profit-előrejelzések összességében felfelé mozduljanak el, egy negyedéves jelentési szezont követően. Ez egy nagyon jó jel - mondta a hírügynökségnek Art Hogan, a New York-i National Securities vezető piaci stratégája. A gond csak az, hogy beléptünk közben a negyedik negyedévben és nagyon sok gazdasági mutatószám ellaposodott. Ez pedig könnyen elhomályosíthatja a vártnál jobb eredmények kedvező hatását is- tette hozzá.

Amerika gödörbe csúszott - de ez nem mindenkinek fáj egyformán

Miközben a koronavírusos esetek száma az Egyesült Államokban is emelkedik, a csütörtöki adatok szerint még mindig 800 ezer jelentkezett munkanélküli ellátásra az Egyesült Államokban. Ez ugyan jóval kevesebb, mint az áprilisi csúcson tapasztalt, azonban magas szint és az elmúlt hetekben egyáltalán nem csökkent. Ez arra utal, hogy az amerikai gazdaság talpra állása megtorpant. Ráadásul a jelentési szezonnál még fontosabb lehet a közelgő elnökválasztás. Ennek november 3-i időpontja pont az egyik jelentési szezon szempontjából legsűrűbbnek ígérkező hétre esik. Ez és a Washingtonból érkező hírek az újabb gazdaságélénkítő csomag sorsáról simán elhomályosíthatja azt, hogy milyenek is lettek a cégek eredményei.

Az összefoglaló szerint már vannak erre utaló jelek, az a néhány cég ugyanis amelyik már közzétette számait, hiába tudott pozitív meglepetéssel szolgálni, a piac nem nagyon díjazta azt. Azon cégek részvényeinek árfolyama, amelyek mér jelentettek, átlagosan 1 százalékkal csökkent annak ellenére, hogy voltak köztük nagyon masszív pozitív meglepetések is - mutatott rá a UBS stratégája, Keith Parker. Az amerikai részvények árfolyama a harmadik negyedévben elég sokat emelkedett. Az S&P 500-as részvényindex a július eleji 3100 pont körüli szintről szeptember elejére történelmi csúcsra, 3580 pont fölé emelkedett. Innen azonban masszív korrekció indult, két és fél hét leforgása alatt 10 százalékot esett a mutató értéke, majd onnan indult meg újra felfelé.

A jelentési szezonban a legnagyobb profitcsökkenésről a várakozások szerint az energetikai szektor számol majd be, ennek mértéke elérheti a 115 százalékot is. A ciklikus fogyasztási cikkeket gyártó cégek visszaesése 34 százalékos lehet. Ezt a szektort sújthatták leginkább a lezárások, hiszen ide tartoznak a kiskereskedelmi cégek, az utazási irodák és más idegenforgalomból profitáló cégek is.

Ugyanakkor az igazán nehézsúlyú szektor a technológiai profit visszaesése alig fél százalékos lehetett, ez a legkisebb az összes között.

A dolgok feltehetően jobban állnak, mint június végén. Azonban olyan sok a bizonytalanság a járvány, annak amerikai kezelése és az elnökválasztás körül. Ezért a cégek saját várható teljesítményére vonatkozó előrejelzései kritikusak lesznek és a cégvezetők valószínűleg óvatosak maradnak - mondta Tobias Levkovich, a Citi vezető amerikai részvénystratégája.