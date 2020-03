Nagyon furcsa dolgot művel az euró, érdemes figyelni

Komoly ütést mért a tőkepiacokra az, hogy a Covid-19 vírus elkezdett Kínán kívül is terjedni, azonban az euró eközben szokatlan dolgot művelt: erősödött. Szakértők szerint ennek az lehet az oka, hogy az euró lett az új jen, s a pánik miatt sokan zárják a kamatkülönbözetre nyitott pozícióikat. Van, aki az euró tartós feltámadását látja a fejleményekben.

A tőkepiacokon az ideges időszakoknak meglehetősen kiszámítható hatása van a nagy devizák árfolyamára. Ha a dolgok komolyra fordulnak egy-egy gazdasági vagy politikai sokk miatt, akkor a befektetők jellemzően elkezdik keresni a dollárt.

Ennek két oka is van. Egyrészt szuper likvid eszközként biztonságos menedéket jelenthet, másrészt mivel a dollárban hitelt felvevők és azt más devizában befektetők ilyenkor zárják pozícióikat, megnő iránta a kereslet és ez tovább erősíti. Még akkor is, ha a sokk középpontjában az Egyesült Államok áll, jó példa erre az, hogy a Lehman Brothers összeomlását követően kilőtt a zöldhasú árfolyama - írja elemzésében a Financial Times.

A héten azonban, miközben a koronavírusos (Covid-19) járvány Kínán kívüli terjedéséről, azon belül is Európában való megjelenéséről érkeztek a hírek és ez az európai tőzsdéken komoly eladási hullámot okozott, az euró 1,5 százalékkal erősödött a dollárral szemben. Ezzel 2018 augusztusa óta a legjobb hetét tudhatja maga mögött a közös európai deviza a fontos devizákból összeállított kosárral szemben, 1,2 százalékkal értékelődött fel.

Azt gondolom, hogy egy trendváltozásnak vagyunk a szemtanúi az euró árfolyamában a dollárral szemben. Nem az a rejtély, hogy miért erősödik az euró a dollárral szemben, hanem az, hogy miért nem tette ezt korábban - mondta Paul Johnson, az Invesco globális eszközallokációért felelős vezetője.

Elemzők és befektetők is úgy vélik, hogy a közös európai deviza szerepe az elmúlt időszakban teljesen megváltozott rendszerszinten. Decemberben a Deutsche Bank elemzői felhívták a figyelmet, hogy az eurózóna nettó tőkeimportőrré vált és többé már nem fogadója a befektetések globális áramlásának.

A 2014 júniusa óta érvényes negatív betéti kamatok az eurózónában arra ösztönzik a befektetőket, hogy euróban vegyenek fel hitelt és azt máshol próbálják meg befektetni. A nem-eurózónabeliek által az eurózónabeli bankoktól felvett hitelek összege a legmagasabb szintre emelkedett 2008 óta - írták a Deutsche Bank szakértői. Már decemberben jelezték, hogy így bármilyen esemény, amely a kockázatvállalási hajlandóságot csökkenti a tőkepiacokon, várhatóan az euró erősödését fogja okozni.

Az euró valószínűleg egyre inkább az úgynevezett carry trade devizák forrásdevizáinak tulajdonságait mutatja majd. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan leértékelődik, de eközben lesznek hirtelen éles felértékelődési hullámok is, amikor zárják a pozíciókat - írta akkor George Saravelos, a bank szakértője. Úgy tűnik, igaza lett. A lapnak nyilatkozó egyik hedge fund menedzser szerint év elején, amikor nyugodt volt a hangulat elterjedt pozíció volt az euró ellenében történő mexikói peso, indiai rúpia, norvég korona és más devizák vásárlása. Most ezeket a pozíciókat zárják és ez támogathatja a közös devizát.

E mellett azok a várakozások is erősíthetik az eurót a dollárral szemben, amelyek szerint a korábban vártnál több kamatvágással reagálhat az amerikai Fed a vírus nyomán várható gazdasági lassulásra. Az amerikai államkötvények hozama erősen esett, s ezzel sokat olvadt a hozamkülönbözet, amely korábban fennállt az európai kötvényekkel szemben. Míg az elemzők szerint a Fed kamatvágásokat hajthat végre a helyzet kezelése érdekében, addig az ECB-nek erre kevés tere van, tekintve hogy kamatai már így is a negatív tartományban vannak.

Nem mindenki van persze arról meggyőződve, hogy tartós a fordulat az euró árfolyamában. A HSBC egyik szakértője szerint most csak a carry trade pozíciók zárásának hatása látható, ilyen helyzetekben a befektetők nem gondolkodnak igazán racionálisan. Ez annyit tesz, hogy ha elül a pánik, az euró megint gyengülhet. A Nomura elemzői is hasonlóan vélekednek. Ők úgy gondolják, hogy a mostani reakció nem azt mutatja, hogy az euró vált volna az új japán jenné - amely évtizedekig a carry trade pozíciók bázisdevizájaként volt kedvelt - hanem csak azt, hogy sokan erre számítanak.