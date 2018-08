Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagyon jó napja volt Budapestnek

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 415,93 pontos, 1,13 százalékos emelkedéssel, 37 235 ponton zárt szerdán - írja az MTI.

A részvénypiac forgalma 9,7 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Kéri Lajos, az Erste Befektetési Zrt. vezető üzletkötője az MTI-nek elmondta, a BÉT kiugróan jó teljesítményt nyújtott, 1 százalék feletti emelkedésével jelentősen lekörözte a többi európai indexet, miután az előző pár napban alulteljesítő volt.

Az emelkedés főként az OTP-nek és a Richternek volt köszönhető. Az amerikai piacon enyhe pluszt látni a rendkívül jó GDP-adat hatására. A feltörekvő devizák a török líra rossz teljesítménye miatt ismét gyengültek, a forint a 326 forintos szintnél is járt. A részvénypiacon azonban ez egyelőre nem érezteti hatását - mondta a vezető üzletkötő.

Csépai Miklós, a Gránit Bank treasury értékesítési vezetője az M1 csatornán elmondta: a forint a többi kelet-európai devizához hasonlóan szenvedett. Csütörtökön ismét szünnap lesz Törökországban, ezért nagyon megrángatták a lírát, a török fizetőeszköz 2,5 százalékot gyengült a dollárral szemben. Ez lecsapódott a kelet-európai devizáknál is. A forint nagyjából fél százalékot gyengült, megérintette a 326-os szintet is. A lengyel zloty is közel 0,4 százalékot gyengült. Egyelőre kitart az a hetek óta jellemző folyamat, hogy a kelet-európai devizák nagyjából egyformán mozognak, attól függően, hogy a török lírával éppen mi történik - mondta Csépai.

A Mol 16 forinttal, 0,56 százalékkal 2864 forintra gyengült, 2,2 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények 270 forinttal, 2,65 százalékkal 10 470 forintra erősödtek, forgalmuk 5,4 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 8 forinttal, 1,98 százalékkal 412 forintra nőtt, forgalma 207,8 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 60 forinttal, 1,12 százalékkal 5440 forintra emelkedett, forgalmuk 1,5 milliárd forintot ért el.

Képünk forrása: Shutterstock

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!