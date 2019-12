Nagyon meglepődhet az, akinek van egy kis eurója

A szakértők nem várják az euró jelentős felértékelődését jövőre a dollárral szemben. A Bloomberg elemzése szerint azonban az elemzők alulbecsülik a közös európai fizetőeszközben rejlő potenciált.

A Bloomberg által készített elemzői körkérdés alapján a mostani 1,105 körüli szintről márciusra 1,12-e, majd év végére 1,15-re kapaszkodhat fel az euró dollárral szembeni árfolyama. Azonban könnyen lehet, hogy a piac alulbecsüli a háttérben zajló folyamatok hatását, a potenciálisan erősödő fiskális élénkítést, az Európai Központi Bank (ECB) nulla kamat politikájával szembeni ellenállást és a volatilitás várható emelkedését.

Ezek összességében alaposan alááshatják az olyan devizapiaci stratégiák használhatóságát, amelyben euró finanszírozást felhasználva magasabb kamatozású devizákat vásárolnak - írja a hírügynökség átfogó elemzése. Úgy tűnik, a bankok szakértői is egyre nagyobb számban gondolják azt, hogy az euró talán az eddig vártnál jobban erősödhet jövőre. A Morgan Stanleynél például az euró vásárlása az egyik olyan befektetési tipp, amelyet leginkább javasolnak jövő év elejére ügyfeleiknek. Ők azzal számolnak, hogy a közös európai deviza már március végére 1,16-ig megy fel a dollárral szemben.

Az ABN Amro Bank és a Commerzbank szakértői is a konszenzusban előrejelzettnél masszívabb felértékelődésre számítanak, ők 1,14-re tették a negyedév végi célárat. Úgy vélik, hogy a brexit körüli bizonytalanság enyhülése és az európai gazdaság magára találása lehet az e mögötti hajtóerő. De az opciós piacon tapasztalható pozicionáltság arra utal, hogy a befektetők is inkább erőteljesebb euró felértékelődésre számítanak.

Új korszak kezdődik

A piac eközben azt várja, hogy e hét csütörtökön első ízben ülésezzen az ECB kormányzó tanácsa Christine Lagarde elnöksége alatt. Az elemzők arra tippelnek, hogy az első hivatalos közleményben Lagarde korábbi véleménye köszön majd vissza, amely szerint az eurózónának nagyobb fiskális élénkítésre lenne szüksége, hogy az inflációs és növekedési problémákkal meg tudjon küzdeni. Korábban elismerte az ECB alkalmazkodó monetáris politikája a fellendülés során jelentősen hozzájárult a zónán belüli kereslet emelkedéséhez, s ebből sokan azt a következtetést vonták le, hogy marad is a laza hozzáállás a bank részéről. Ezzel további kamatcsökkentések jöhetnek jövőre, legalábbis a piac jelenleg ezt árazza.

Azonban ez eurózónában egyre több pénzügyi vezető egyre hangosabban fejezi ki egyet nem értését a negatív kamatok alkalmazásával szemben, mondván, az nagyon durván rombolja a megtakarításokat és a nyugdíjrendszereket. A Pacific Investment Managamenet Co. szakértői például úgy vélik, hogy a negatív kamatok hatása most már pont ellentétes azzal, amit az ECB el akar érni. Nem csak azért, mert csökkenti a bankok nyereségességét, csökkenti a piaci hozamok, hanem azért is, mert a megtakarítók szegényebbnek érzik miatta magukat és emiatt végső soron visszafogják fogyasztásukat is.

Az ECB-nek persze erre egy ideje kész válasza van - emlékeztet az összefoglaló -, ami szerint ha a kormányok többet tennének a gazdaság ösztönzése érdekében, akkor ez a feladat nem teljes egészében a monetáris politikára hárulna. Az elemzés szerint az is benne van a pakliban, hogy az ECB feladja 2 százalékos inflációs célját, ami az inflációs várakozások emelkedéséhez vezethetne. Ekkor a bank valószínűleg elkezdene eltávolodni a negatív kamatoktól, ami jelentősen csökkentené az euró vonzerejét, mint a különböző befektetési pozíciókat finanszírozó devizájáét. Ez az anyag szerint azért is fontos, mert az idénre előrejelzett euróerősödésnek pont ez volt az, ami gátat szabhatott.

Két fontos kérdés

Az euró alapú carry trade idén jól hozott (az azt jelenti, hogy euróhitelből finanszíroznak más, magasabb kamatozású devizában meglévő pozíciót. A Bloomberg által figyelt 23 feltörekvő piaci devizából 20 esetében lehetett keresni ezzel a befektetési taktikával, s sokak szerint pont emiatt ezek a piacok már eléggé túlpozicionálttá váltak. Sőt, ezen pozíciók visszatekintő kockázatát tovább csökkentette az is, hogy az euró árfolyamának ingadozása jelentősen lecsökkent. Pont emiatt, ha fordulat állna be ebben, annak nagyobbak lehetnek a negatív hatásai.

Az összefoglaló szerint egyébként a jelenlegi alacsony volatilitás annak köszönhető, hogy a befektetők a kereskedelmi háborús tárgyalások és a brexit miatt várakozó állásponton vannak. Pont emiatt, ha a két kérdés közül bármelyikben valamilyenfajta megoldás születne, akkor az növelné a piaci volatilitást, rombolná a carry trade ügyletek profitját és épp emiatt támogatólag hatna az euró árfolyamára.

