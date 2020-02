Nagyon régen történt már ilyen a készpénzzel

A jelek szerint a befektetők most már tényleg jobban tartanak az amerikai elnökválasztás eredményétől, mint a kereskedelmi háborútól. Az optimista alapkezelők annak ellenére vásároltak minden lehetséges eszközt, hogy a koronavírus miatt borúsabbnak látják a kilátásokat - derül ki a Bank of America friss alapkezelői felméréséből.

Egy-két rövid megszakítást nem számítva 2018 februárjától tavaly év végéig szinte folyamatosan a kereskedelmi háború negatív hatásai voltak azok, amit a befektetési alapkezelők legnagyobb tail risknek tartottak a nemzetközi tőkepiacokon. Tehát úgy gondolták, hogy ez az a tényező, amely leginkább veszélyezteti a piac kilátásait. Ennek most vége, a Bank of America friss felmérése szerint februárban immár második hónapja a közelgő amerikai elnökválasztás vette át a kereskedelmi háború helyét a legnagyobb kockázatok sorában.

Kipukkad a buborék?

A felmérésben új kockázatok is megjelentek, nem kevesen a koronavírus várható negatív következményeitől is tartanak és szerepel a nagy félelmek között a kötvénypiacon kialakult buborék esetleges kipukkadása is.

A kínai járvány máshol is érezteti hatását. Most már csak a válaszadók nettó 18 százaléka gondolja úgy, hogy a globális gazdaság képes lesz bővülni az előttünk álló 12 hónap során, januárban még 36 százalékos volt ez az arány. A kilátások romlásáért elsősorban a kínai gazdaságra vonatkozó egyre romló várakozások tehetők felelőssé, amelyek az elmúlt egy hónapban teljesen összeomlottak. Január közepén még a befektetők döntő többsége nettó 50 százaléka meg volt győződve arról, hogy az ázsiai ország gazdasága a következő 12 hónap során bővülni fog, most azonban már nettó 53 százalékuk annak gyengülésére számít. A következő három évben átlagosan 5,3 százalékos növekedést várnak Kínától, ez 2015 szeptembere óta nem látott alacsony érték.

Fordulat az inflációs kérdésben

A romló világgazdasági kilátások nyomán a defláció/infláció párosnál is fordulat érzékelhető. Az elmúlt hónapok során az ECB újabb lazítási lépései, illetve a Fed tavaly év eleji laza irányba fordulása után a befektetők az infláció növekedésével számoltak és ennek megfelelően ilyen környezetben jól szereplő eszközökbe csoportosítottak.

Most azonban mivel gazdasági lassulást várnak, olajárcsökkenéssel, ezért a deflációs környezetben jól szereplő eszközök irányába fordultak. Ez részvények oldalán például azt jelenti, hogy kifaroltak a bankrészvényekből, az energetikai papírokból.

Drága a dollár?

A dollár elmúlt hetekben bemutatott erősödését nem tartják igazán megalapozottnak a megkérdezettek. Nettó 54 százalékuk szerint az amerikai fizetőeszköz túlértékelt a többi devizával szemben, ez 2002 óta a második legmagasabb arány, s a Bank of America szerint magyarázatot adhat arra, hogy a befektetők miért fordultak az amerikai részvények felé az európaiak helyett, illetve miért kedvelik ennyire a feltörekvő piaci részvényeket.

A feltörekvő piaci részvényeket egyébként már a megkérdezettek nettó 36 százaléka súlyozza felül a portfóliókban, ez 3 százalékpontos emelkedés januárhoz képest és tavaly március óta a legmagasabb érték. A feltörekvő piaci részvények jelentik egyébként már negyedik hónapja azt az eszközosztályt, amelyet a legszívesebben súlyoznak felül az alapkezelők.

A koronavírus és a gazdasági lassulás fenyegetése ellenére a szakemberek kockázatvállalási hajlandósága magas. Erre utal, hogy a kezelt portfóliók átlagos készpénzállománya 4 százalékra zuhant, ami 2013 márciusa óta a legalacsonyabb érték. Az alapkezelők úgy látják, van még tere felfelé a részvénypiacnak, átlagosan 3470 pontra teszik a mostani ciklusban az S&P 500-as index csúcsát, az index jelenleg valamivel 3370 pont felett jár.