Komoly változást jelentett be az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK). A lakossági állampapírok kamata március 21-től érdemben emelkedni fog. Ez azt is jelenti, hogy számos befektetőnek érdemes a jövő hétig várnia a jegyzéssel - írja a portál.

Az 1,00-1,25 százalékpontos kamatemelés komoly változás, emiatt a korábbi sztárpapír, a MÁP Plusz ideje erősen leáldozóba került, a papír ugyanis 5 éves futamidejű, kamata előre meghatározott, a futamidő előrehaladtával növekvő. Az állampapír kamata az első félévben 3,5 százalékos, míg az utolsó évben 6 százalékos, az éves átlagos hozam értéke 4,95 százalékos lesz így.

Az új rövid, 1-2 éves futamidejű állampapírok 4,25-4,5 százalékos éves kamata megveri a MÁP Pluszon rövid futamidő alatt elérhető éves hozamot. Ez nem is csoda, hiszen a szuperállampapír kamata a futamidő előrehaladtával kezd igazán növekedni. Jelen inflációs környezetben azonban a hosszabb futamidőre befektetők számára az inflációkövető Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) választása lehet a nyerő. Ez még abban az esetben is igaz, ha az áremelkedés üteme 2023-tól visszatér az MNB által kívánatos 3 százalékos szintre.

Az inflációkövető befektetés rövid távon is nyerő választás

Még a rövid futamidejű állampapírok kamatemelése mellett is az inflációkövető, 5 éves futamidejű PMÁP választásával lehet a legtöbbet keresni. A papír adott évi kamata ugyanis az előző éves inflációból és egy 1,5 százalékos kamatprémiumból áll össze. A tavalyi év 5,1 százalékos inflációja miatt a konstrukció idei évre érvényes kamata 6,6 százalék. Ráadásul az idén is magas inflációt várnak, vagyis a prémium lakossági állampapír kamata jövőre is magas maradhat.

Rövid távon is megérheti a PMÁP-ot választani, a 6,6 százalékos éves hozam ugyanis megveri az egyéves lakossági papírokat még akkor is, ha a visszaváltásuknál a forgalmazó felszámítja az ilyenkor szokásos 1 százalékos díjat.

A rövid futamidejű lakossági állampapírok kamatemelése teljesen indokolt volt, ezzel tudják megőrizni versenyképességüket a többi állampapírral szemben. Az elmúlt hetekben, hónapokban ugyanis a sima állampapírhozamok is jelentős mértékben emelkedtek, meghaladva a lakossági befektetéseken eddig elérhető hozamokat. A lakosság bármilyen állampapírt vásároltak, így a kisbefektetők számára remek alternatívát jelent rövid futamidőre a klasszikus állampapír is.

Az egyéves referenciahozam jelenleg 5,74 százalékos, de még három hónapra is 5,33 százalékos éves hozamot fizetnek a kincstárjegyek. A kamatemelés ezért elkerülhetetlen volt annak érdekében, hogy a lakossági papírok iránt továbbra is megmaradjon a kereslet. A bankbetétek kamata messze elmarad az állampapírokétól. a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2022. januári kimutatása alapján az átlagos betéti kamat évi 1,97 százalékos volt.