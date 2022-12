2010 óta az euró legjobb hónapját zárta az euró a dollárral szemben, azonban a közös európai deviza Mikulás-rallyja idén komoly akadályokba ütközhet - írta összefoglaló elemzésében a Bloomberg. Bár a decembert erősödéssel kezdet a az euró, a novemberi 5 százalékos masszív emelkedéssel a léc elég magasra került.

Ráadásul az emelkedés még azelőtt történt, hogy igazán érezni lehetett volna egy csomó makrogazdasági problémát, például a télen potenciálisan kialakuló energiahiányt.

Az euró szezonalitása erős és az év végén rendszerint erősödni szokott. A novemberi rally azt jelentheti, hogy ez a jelenség idén a szokásosnál korábban kezdődött – mondta Derek Halpenny, a MUFG elemzési vezetője. Ő úgy látja, hogy 2023 elején visszaesik az euró/dollár árfolyam a paritásra. Az amerikai dollár tartós gyengülésének az alapjai még nem szilárdultak meg - tette hozzá.

Sok minden indokolta a novemberi erősödést



Az euró árfolyamának múlt havi erősödésében több tényező is szerepet játszott. Egyrészt a szereplők beárazták, hogy az amerikai Fed lassít a kamatemelések ütemén, másrészt sokan azt feltételezték, hogy Kína újra megnyitja gazdaságát. Eközben egyes adatok arra utaltak, hogy az euróövezet gazdaságának visszaesése lelassult, s felcsillant a remény, hogy a várt recesszió kevésbé súlyos lesz, mint ahogy korábban gondolták.

A szezonális trendeket a devizaárfolyamokban sokszor véletlennek tekintik, azonban ha valamikor mégis érvényesülne ilyen hatás, az talán az év végén a legindokoltabb - írja az összefoglaló. Ilyenkor a befektetők sokszor újrarendezik pozíciókat, miközben a likviditás elpárolog az ünnepi szezon közeledtével. De az európai év végi jelentéstételi kötelezettségek is repatriálást indíthatnak el.

Az euró árfolyama a közös deviza megalkotása óta december 23 esetből 15-ször erősödött. Az euró átlagos teljesítménye az utolsó hónapban átlagosan 1,5 százalék, ami több mint kétszerese a következő legjobb hónapénak.

Idén minden más lehet



A historikusan teljesítmény részben az európai negatív kamatlábak mellékterméke lehetett – vélte Simon Harvey, a Monex Europe vezető devizaelemzője. Szerinte a negatív eurókamatok időzsakában tőkekiáramlás volt Európából, mivel a befektetők máshol kerestek magasabb hozamú eszközöket. Év végén viszont sok ilyen pozíciót zártak. Azonban a piacok most az inflációval és a magasabb kamatlábakkal kerültek szembe, s ezért a logika is megváltozott.

-Az idei év két okból lesz érdekes. Egyrészt a dollár már novemberben gyengült egy kicsit, az októberi fogyasztói árindex közzététele után eközben az EKB elhagyta a negatív kamatok politikáját - mondta a szakértő.

Jeremy Stretch, a londoni CIBC G10 devizastratégiájának vezetője szerint a hónap közepén, amikor a likviditás csökkenni kezd és a Fed és az EKB is dönt a hogyan továbbról, reális kockázatot jelent az euró esetleges korrekciója. Ha a Fed továbbra is felfelé mutató kockázatokat lát és agresszív kamatpolitikát jelez, akkor könnyen megroppanhat az euró frissen jött erősödése.

Ráadásul kockázatot jelent az időjárás alakulása is, mivel az Orosz-Ukrán háború kirobbanása óta korlátozz a kontinens gázellátása, ráadásul az árak is magasak, minél hidegebb a tél, annál rosszabb az európai gazdaságnak. Ez egy olyan rizikó, amivel még az olyan euróval kapcsolatban optimista stratégák is elismernek, mint például a Nomura szakértője, Jordan Rochester. Ő arra számít, hogy december közepén 1,08 dollárra emelkedik az euró dollár keresztárfolyam, mielőtt január végén elérné az 1,10 dollárt.