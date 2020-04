Nagyot emelkedett az OTP-részvény árfolyama

Nagy forgalommal zárt a hetet a BÉT. A BUX emelkedése az OTP 3,6 százalékos erősödésének köszönhető, a bankpapír 9500 forint fölött zárt. A nyugat-európai tőzsdeindexek gyengültek.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 365,81 pontos, 1,05 százalékos emelkedéssel, 35 180,90 ponton zárt csütörtökön. A részvénypiac forgalma kimagasló, 32,2 milliárd forint volt, melynek több mint 70 százalékát az OTP adta - összesített az MTI.

A vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest, a BUX emelkedése az OTP 3,58 százalékos erősödésének köszönhető.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta, hogy a nap legfontosabb eseménye az Európai Központi Bank (EKB) kamatdöntése volt. Az EKB nem változtatott a kamatkondíciókon, azonban új programokat jelentett be, melyekkel akár negatív kamaton is tudják majd hitelezni az egyes cégeket. Ez nem esett jól az európai bankszektornak, a bankrészvények 4, sőt akár 8 százalékos mínuszt is mutattak a BÉT zárása előtt. A BUX ehhez képest felülteljesítő volt, és a legerősebbnek a vezető részvények közül az OTP bizonyult, a bankpapír 9500 forint fölött zárt - mondta a szakértő.

Az Egyesült Államokban csökkenéssel nyitottak a tőzsdeindexek a leggyengébben a Dow Jones index teljesített, a legerősebb pedig a Nasdaq volt a magyar tőzsde zárása előtt.

Az EKB kormányzótanácsa változatlanul hagyta az irányadó refinanszírozási műveletek 0,00 százalékos kamatlábát, valamint az aktív oldali és a betéti rendelkezésre állás kamatlábának 0,25 százalékos, illetve mínusz 0,50 százalékos szintjét, de újabb gazdaságélénkítő intézkedéseket jelentett be, és kifejezte készségét a meglévő eszközvásárlási program keretösszegének a növelésére.

A Mol 8 forinttal, 0,39 százalékkal 2042 forintra gyengült, 4,3 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények 330 forinttal, 3,58 százalékkal 9540 forintra erősödtek, forgalmuk 22,8 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama nem változott, 400 forintot ért záráskor, forgalma 365,9 millió forint volt.

A Richter-papírok ára 5 forinttal, 0,07 százalékkal 6890 forintra nőtt, forgalmuk 3,4 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3305,20 ponton zárt csütörtökön, ez 3 pontos, 0,09 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.

Gyengülés a főbb nyugat-európai tőzsdéken

Két százalékot meghaladó mínuszban zárták a csütörtöki kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek, London vesztesége ennél is nagyobb volt, felülmúlta a 3 százalékot - írta az MTI.

A londoni FTSE-100 mutató 3,50 százalékkal, a frankfurti DAX-index 2,22 százalékkal, a párizsi CAC-40 index pedig 2,12 százalékkal gyengült szerdai záróértékéhez képest.

Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 2,27 százalékos mínuszban zárta a kereskedést.

New Yorkban az európai tőzsdezárás idején, 17.30 órakor a Dow Jones ipari átlag 1,03 százalék, az S&P 500-as index 0,78 százalék, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,15 százalék gyengülést jelzett.

Az északi-tengeri Brent hordónkénti ára 2,31 dollárral (9,45 százalékkal) 26,54 dollárra emelkedett.

A nyugati féltekén irányadó WTI amerikai könnyűolajfajta hordónkénti ára 3,28 dollárral (21,78 százalékkal) 18,34 dollárra nőtt.

A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára 0,20 százalékkal (3,50 dollárral) 1716,95 dollárra emelkedett.

Egy euróért 1,0946 dollárt adtak a nemzetközi bankközi piacon a reggel hétkor jegyzett 1,0859 dollár után.