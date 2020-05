Nagyot esett az OTP

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 624,38 pontos, 1,78 százalékos csökkenéssel, 34 518,75 ponton zárt szerdán - írja az MTI.

A részvénypiac forgalma 10,9 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Móró Tamás, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető elemzője a nemzetközi profitrealizálással, hangulatromlással magyarázta a hazai tőzsde esését. Negatív hangulatban telt a kereskedés, szinte valamennyi vezető részvény ára jelentősen csökkent. Különösen az OTP esett sokat, közel 3 százalékkal, de több mint 2 százalékos mínuszban van a Mol, és 1 százalék feletti a Richter esése is. Kicsit gyengült a forint is - tette hozzá.

A nemzetközi tőkeáramlás nem nagyon kedvez most a magyar tőkepiacnak, eladók voltak a világ összes részvénypiacán a keddi gyenge amerikai részvénypiac hatására - mondta a vezető elemző.

Kedden 2 százalék körüli mínuszban zártak a New York-i tőzsdeindexek, melyek a vegyes nyitás után szerdán is lefelé indultak annak hatására, hogy Jerome Powell, a Fed elnöke a nyitás előtt nem sokkal arra figyelmeztetett, hogy a koronavírus-járvány példátlanul gyors és mély recessziót idézett elő, rosszabbat, mint bármely válság a második világháború óta. Szerdán borúlátó hangulat uralkodott a nagy nyugat-európai tőzsdéken is, délután mínuszban voltak a főbb tőzsdeindexek.

A Mol árfolyama 50 forinttal, 2,44 százalékkal 2000 forintra csökkent, 2,1 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 270 forinttal, 2,88 százalékkal 9095 forintra esett, forgalmuk 5,1 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom 5 forinttal, 1,27 százalékkal 400 forintra erősödött, forgalma 303,2 millió forint volt.

A Richter-papírok 80 forinttal, 1,14 százalékkal 6935 forintra gyengültek, forgalmuk 1,7 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 3296,53 ponton zárt szerdán, ez 21,30 pontos, 0,65 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.