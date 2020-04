Nagyot estek a tőzsdeindexek szerdán

Négy százalék körüli mínuszban zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék szerdán, az amerikai indexek pedig 4 százalék feletti veszteséget értek el.

A londoni FTSE-100 mutató 3,73 százalékkal, a frankfurti DAX-30 index 3,99 százalékkal, a párizsi CAC-40 mutató pedig 4,30 százalékkal gyengült.

Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 3,60 százalékos mínuszban zárta a kereskedést.

Jelentős csökkenéssel zártak szerdán a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói is. A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 973,65 ponttal, 4,44 százalékkal, 20 943,51 pontra esett. Az S&P 500-as mutatója 114,09 pontot, 4,41 százalékot gyengült, és 2470,5 ponton fejezte be a napot. A technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója 339,52 ponttal, 4,41 százalékkal csökkent, és 7360,58 ponton zárt.

Az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 1,64 dollár (6,26 százalék) csökkenéssel, 24,71 dolláron állt, a WTI pedig 4,8 százalékos drágulás után 21,47 dolláron.

Az arany ára unciánként 0,15 százalékkal (2,35 dollárral) 1598,95 dollárra emelkedett.

Az eurót 1,0938 dolláron jegyezték a reggeli 1,1000 dollár után.