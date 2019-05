Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagyot gyengült a forint - meddig nézik tétlenül?

Valamivel több mint egy hónap leforgása alatt 4 százalékot veszített a forint euróval szembeni értékéből. Bár az MNB egyelőre nem adta jelét annak, hogy lépni kíván az ügyben, ezt nem teheti meg sokáig.

November végét követően szép lassan, majd február közepétől masszív erősödésbe kezdett a forint árfolyama az euróval szemben, március végén azonban alaposan megváltozott a helyet. 2018 utolsó hónapjában és az idei első két és fél hónapban a 324 forint körüli szintekről 312 forinti esett az euró kurzusa, a márciusi MNB-ülést követően viszont masszív forintgyengülés kezdődött - csütörtök ma reggel már 324,8 forinton járt az euró árfolyama (jelenleg 324,2 körül jár a kurzus).

A nagy forintgyengülés márciusban azután indult meg, hogy a piaci szereplők által előzetesen vártnál jóval enyhébb módon kezdte el a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az évek óta várt monetáris szigorítást.Az e hét keddi ülésen ebből a szempontból már nem volt változás, az előzetes kommentárok alapján az elemzők azt várták, hogy eseménytelen ülés jön, és a jegybank majd csak június végén, az új inflációs jelentés ismeretében dönt újabb lépésekről.

A márciusi csalódás oka az volt, hogy a piaci szereplők kevésnek találták az akkor meghozott lépést, az overnight betéti kamatok 10 bázisponttal való emelését, illetve a likviditás csökkentésének megkezdését. A csalódottság oka volt, hogy a döntést követően az MNB azt kommunikálta, az egy egyszeri lépés volt, és a további lépéseket megelőzően mindig meg fogják vizsgálni az inflációs és egyéb folyamatok alakulását - mondta Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője a Napi.hu-nak. A piac azonban szerinte félreértelmezi az MNB szándékait, hiszen a márciusi bejelentés nem a további kamatemelések elmaradásáról szólt, hanem arról, hogy folyamatosan monitorozza a jegybank, mikor lesz szükség további szigorításra.

Márpedig ha finoman is, a jegybanknak előbb utóbb lépnie kell. Még akkor is, ha az inflációs nyomás az energiaárakon keresztül nem jelentkezik egyelőre Magyarországon. Jelentkezik viszont a masszív bérkiáramláson keresztül, ez az MNB-t lépéskényszerbe hozza - folytatta Suppan. Igaz, hogy a jelentős bérnövekedés az egész régióban tapasztalható, és ez ellen az MNB egymaga nem sokat tehet. Viszont ha eközben a forint árfolyamát kordában tudja tartani és nem következik be masszív forintleértékelődés, akkor azzal kisebb lehet a bérekre ható felfelé irányuló nyomás, hiszen kisebb lesz a nyugat-európai bérekhez képesti, kiegyenlítendő különbség. Suppan így arra számít, hogy a jövőben nagyon kicsi, nagyon óvatos lépésekkel szigorítani fog a jegybank, s ezzel párhuzamosan lassan, kis lépésekben erősödhet a forint.

