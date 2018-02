Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagyot lépett a DEGIRO, érdemes rá odafigyelni

A holland online brókercég, a DEGIRO nem csak közvetlenül az ügyfelek számára látható módon bővíti folyamatosan kínálatát, de a színfalak mögött is azon dolgozik, hogy minél szélesebb körű szolgáltatásokat tudjon nyújtani. A magyar brókercégek által alkalmazott átlagos díjaknál 80 százalékkal olcsóbb szolgáltatásokat nyújtó DEGIRO komoly kapcsolatokat épített ki a világ vezető tőzsdéivel.

Tavaly a cég tudásalapú partneri kapcsolatot épített ki a két legnagyobb német tőzsdével, a Börse Frankfurttal és a Xetrával, ennek lényege, hogy a két tőzsde különböző oktatási anyagait közvetlenül juttassák el a cég lakossági ügyfeleinek. Néhány hónappal később hasonló megállapodást kötött a világ legnagyobb opciós és derivatív piacát működtető Chicago Mercantile Exchange-dzsel.

Ennek köszönhetően a DEGIRO ügyfelei nem csak közvetlenül hozzáférhetnek a legnagyobb opciós és határidős piaci termékekhez- mint a Nasdaq 100-as index, az S&P 500-as index e-mini kontraktusai -, de elemzéseket is kaphatnak közvetlenül a tőzsdétől. A lépéstől azt remélik, hogy a DEGIRO ügyfelei közvetlenül megkaphatják a tőzsdék által biztosított fontos információk széles skáláját is.

E lépések jól illeszkednek a DEGIRO hosszabb távú stratégiájához - mondta a holland brókercéget egyik alapítója, Gijs Nagel. Európa legnagyobb brókercégeként érezzük azt, hogy többet kell tennünk az oktatás területén is. Terveink szerint a jövőben további olyan lépéseket jelenthetünk be, amelyek e cél megvalósítását szolgálják - tette hozzá a szakember.

A most megkötött megállapodások nem az elsők a cég életében, a DEGIRO már régóta együttműködik hasonló területen az Euronext tőzsdével. A világ tíz legnagyobb forgalmú tőzsdéje között helyet kapó Euronexttel az együttműködés még arra az időre nyúlik vissza, amikor a DEGIRO Hollandia első számú brókercégévé vált. A cég már 2014 óta nyújt közvetlen információkat a tőzsdéről az ügyfelek számára, az érdeklődők telefonon keresztül személyes segítségben részesülhetnek a DEGIRO munkatársaitól.

A DEGIRO működési modelljének a sikere azon alapul, hogy extrém alacsony szoláltatási díjak mellett teszi elérhetővé az ügyfelek számára, hogy kapcsolatba kerüljenek a világ több, mint 60 tőzsdéjével. A cég folyamatosan bővíti az online kereskedési rendszerének kínálatát és azt tervezi, hogy egyre több oktatási célú anyagot is hozzáférhetővé tesz ezen keresztül. A most megkötött és jövőben tervezett megállapodások segítségével a DEGIRO azt tervezi, hogy nem csak Európa öt legnagyobb brókercégének egyike lesz, de a világ legnagyobb forgalmú online brókercégei közé is kinövi magát.

A cikk megjelenését a DEGIRO támogatta.

A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!