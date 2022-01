Az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának hivatalos előrejelzése szerint az országban a második világháború óta a legkisebb floridai narancstermésre számítanak, ami a világjárvány miatt évek óta legmagasabb szinten lévő gyümölcslé határidős jegyzések emelkedését indította el - írja a Wall Street Journal.

A helyzet olyan, mintha megelevenedne John Steinbek Érik a gyümölcs című könyve a modernkorban: ahogy a regényben, úgy most is egy gazdasági válság alatt éri el szárazság a narancsültetvényeket, ami miatt sokak megélhetése kerül veszélybe.

Az amerikai mezőgazdasági minisztérium a múlt héten közölte, hogy várakozásai szerint Florida termelése 44,5 millió darab lesz, a mértékegységként használt 90 kilogrammos rekeszből. Ezzel csökkentette az amúgy is alacsony várakozásait, és azt jósolva, hogy a termés kisebb lesz, mint a 2017-es Irma hurrikán által tönkretett termési ciklusban.

A floridai állami minisztérium szerint a szárazság mellett egy növényi betegség, a szomorúság vírus (citrus greening) ért el az ültetvényeket. Ez egy gyógyíthatatlan betegség, amely ritkítja a fák koronáját és elszívja a fák életerejét. Az invazív levéltetvek által terjesztett kór a floridai ligeteket sújtja, amióta 2005-ben először észlelték a betegséget. A mezőgazdasági minisztérium szerdai jelentésében azt írta, hogy a szokásosnál sokkal több narancs van a földön, és a leszüretelt gyümölcsök szokatlanul kicsik.

A piac már szenved is

A fagyasztott narancslé sűrítmény határidős jegyzése pénteken fontonként 1,50 dollár körül zárt, ami nagyjából 50 százalékos emelkedést jelent a járvány kezdete óta. A határidős jegyzések csütörtökön 5,1 százalékot ugrottak, miután a mezőgazdasági minisztérium csökkentette a jelenlegi termésre vonatkozó várakozásait. Ez volt a legjobb nap a narancslé határidős jegyzésében a járvány kezdete óta, amikor az amerikaiak a zárlat miatt készleteket halmoztak fel.

A pandémiás kereslet megállította a narancsléfogyasztás hosszú ideje tartó csökkenését az amerikaiak körében, akik a kevésbé cukros italokra tértek át. A narancslé kínálat, amelyet az Egyesült Államokban elsősorban Floridában termesztenek, a kereslettel együtt csökkent. A citrusfélék termőterülete Floridában 2001 óta mintegy felére csökkent, mivel a ligetek helyet adtak a külvárosi terjeszkedésnek, vagy betegségeknek estek áldozatul.

A narancslé határidős jegyzései 10 éves mélypont körül mozogtak, amikor a járvány 2020 februárjában elérte a piacokat. A NielsenIQ adatai szerint március közepére a narancslé eladások 10 százalékkal megugrottak. A világjárvány okozta fellendülés azonban rövid ideig tartott. A fogyasztás az elmúlt hónapokban ismét visszaesett.

Hagyományosan nem okoz gondot

Viszont az árupiaci index igazán nem szokta befolyásolni az árakat Európában vagy a világ más tájain. Az árképzésben egy indexált értékét használják, azonban a legtöbb gyümölcslé- és üdőítalgyártó saját beszállítói hálózattal rendelkezik, emiatt kisebb mértékben vásárolnak a szabadpiacról, mint más termények esetében.

Valamint a narancslé jól tárolható és tartósítható, így hagyományosan a jobb években a termelőktől olcsón felvásárolt gyümölcsöket lepréselik és sokáig raktározzák. Most a váratlanul megnövekedett kereslet és az zavarhat be majd a piacon, hogy az amerikai előrejelzések már korán kimutatták, hogy rossz lesz a termés. A betegség nélkül a tényleges terméshozamokról igazán relevánsat a szüret előtti hetekben tudnak mondani, most azonban hónapokkal korábban látszódott már, hogy baj lesz.

Ebben a helyzetben külső forrásokból próbálnak narancslét szerezni az amerikai gyártók. Mivel a világon a szállítási kapacitások szűkösek, már most elkezdhetnek lefoglalni narancsszállítmányokat, így a szokásos piaci egyensúly is felborul. Akár Dél-Európából és Afrikából is landolhat narancs az amerikai présgépekben. A hiány így az itteni árakat is felviheti és a magyar fogyasztók is megérezhetik a drágulást.

Sokan optimisták a piacon

Sok kereskedő az ellátási problémák és a rossz termés mellett is optimista a narancslével kapcsolatban. A fedezeti alapok és más spekulánsok az elmúlt hetekben megnövelték az arra vonatkozó fogadásaikat, hogy az árak tovább emelkedne - derül ki a Commodity Futures Trading Commission adataiból.

Mások nem olyan biztosak ebben. A narancsellátás világszerte várhatóan erős lesz. Bár a szárazság és a fagy károsította a brazil termést, az amerikai mezőgazdasági minisztérium arra számít, hogy az ottani termés 12 százalékkal nagyobb lesz, mint tavaly.

A más helyekről, például Mexikóból érkező narancsok szintén segítenek ellensúlyozni a csökkenő amerikai termelést, mondta Brandon Saltmarsh, a HomeMaker Juice elnöke a WSJ-nek.

"A fundamentumok nem támogatják az árakat ezen a szinten" - mondta Saltmarsh, aki szerint még mindig túl sok gyümölcslé van a világon.

Ha a gyümölcslégyárosnak igaza lesz, akkor megúszhatjuk, hogy idén luxus legyen a narancslé a magyar boltokban.