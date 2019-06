Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ne aggódjon, a jövő héten is lesz még a szuper befektetésből

A jövő héten is 100 milliárd forintnyit tervez értékesíteni az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) a Magyar Állampapír Pluszból (MÁP Plusz).

Újabb 100 milliárd forintnyit hirdetett meg az ÁKK a MÁP Plusz lakossági állampapírból a jövő hétre. Az új, sávos kamatozású, ötéves magyar államkötvény értékesítése tegnap indult, olvasóink beszámolói szerint a postákon és a bankfiókokban is sorban álltak érte a kisbefektetők.

Ez nem meglepő, hiszen a hét elejétől kamatadómentesek az új lakossági állampapírok. A befektetők pedig az elmúlt hetek értékesítési adatai alapján már készültek az új papírra és az adókedvezményre, mert az Egyéves Magyar Állampapírból (1MÁP) és a Féléves Magyar Állampapírból (FMÁP) sem fogyott el a felajánlott mennyiség. A múlt hétre már csak 1MÁP-ot hirdetett meg az ÁKK 46,5 milliárd forint értékben, de alig 39 milliárd forintnyi fogyott csak el.

Sok helyen kapható

A MÁP Plusz több helyen is jegyezhető, és a következő sorozatot is forgalmazzák majd több helyen. A brókercégek közül az Equilor, a Concorde és az Erste Befektetési Zrt. (az Erste Bank Hungary fiókjaiban) értékesíti majd, a bankok közül a CIB, a K&H, az MKB, az OTP, a TakarékBank, a Raiffeisen, az UniCredit és a Gránit Bank árulja, emellett az államkincstárnál is megvásárolható.

Az értékpapírok címlete 1 forint, az első fél évben 3,5 százalékos az éves kamat, a második félévben ez 4 százalékosra nőt, majd évente emelkedik a kamat fél százalékponttal egészen 6 százalékig az utolsó évben. A kamatokat állampapírban írják jóvá a számlákon. További előny, hogy a kamatforduló után egy héten át az MÁP Plusz a kamataival együtt 100 százalékos árfolyamon váltható vissza.

Megszűnt több papír

Ezzel a MÁP Plusz gyakorlatilag az FMÁP, az 1MÁP és a Kétéves Magyar Állampapír (2MÁP) konkurenciájává is vált. Az eddig 2,5 százalékos kamatot fizető FMÁP helyett 3,5 százalékos kamatot ad fél évre, egy évre ez a kamat 3,785, két évre pedig évesítve 4,14 százalékos. Az 1MÁP kamata most 3 százalék, a 2MÁP-é 3,5 százalékos volt a múlt hét végén zárult utolsó jegyzésig.

Mivel az FMÁP és a 2MÁP jegyzése már végképp nem éri meg a MÁP Plusz mellett, az ÁKK ezek értékesítését megszüntette. Az 1MÁP megmaradt, bár azt sem éri meg jegyezni, hiszen a MÁP Plusz több kamatot fizet egy év után. Megszűnt a dematerializált Kincstári Takarékjegy Plusz, amely szintén nem veszi fel a versenyt egyéves távon az új ötéves papírral. A papír alapú Kincstári Takarékjegyek viszont megmaradtak, az egyéves 2,25, a kétéves 2,75 százalékos kamatot fizet most.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!