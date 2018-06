Négy tipp, miért és hogyan hajts végre portfólió transzfert

A portfólió transzfer egyszerűbb, mint azt gondolnánk. Valójában még soha nem volt olyan vonzó, mint napjainkban, ugyanis a legtöbb bróker ezt ma már online csinálja. A transzfer díja pedig valósággal eltörpül a 10 évvel ezelőtti rátához képest. Például a DEGIRO-nál a portfólió transzfer ára csak 10 euró per pénzügyi eszköz.

A portfólió transzfer azért is lehet egyre vonzóbb, mert egyre több online bróker biztosít hozzáférést a különböző piacokhoz. Ennek függvényében erős verseny alakult ki köztük sok különböző téren.

Csak egy pár példa, hogy miért érheti meg a befektetőknek a portfólió transzfer:

Alacsony díjak

Az interneten megtalálható az összes, Magyarországon is elérhető bróker kondíciós listája. Ezek a listák a brókerek által felszámolt díjakat tartalmazzák, összehasonlításuk viszont sok időt és energiát kíván. Ennek fényében kíván ez a táblázat egy általános tendenciát mutatni a jelenlegi árakról a brókerpiacon.



Forrás: DEGIRO

Több lehetőség

Néhány bróker csak egyszerűen jobb a könnyen kezelhető intuitív felületek megvalósításában, illetve tippek és eszközök szolgáltatásában. Továbbá az is nagyon hasznos lehet, ha egy olyan brókert választunk, mely rendelkezik mobil applikációval, hiszen így mindig hozzáférhetünk részvényeinkhez.

Több elérhető termék

Sok helyen csak kevés piac és termék elérhető. Van olyan bróker viszont- például a holland DEGIRO -, ahol a BÉT-en kívül sok más, például a New York-i vagy a Frankfurti Értéktőzsde termékei is elérhetők. Több bróker lehetőséget kínál továbbá a részvények és a tőzsdén kereskedett alapok (ETF) kereskedése mellett opciós és határidős ügyletek végrehajtására is.

Még ha az embernek van brókere is, az sosem baj, ha nyitva tartja a szemét. Fel kell néha tenni a kérdést: Megéri-e átvinni a portfóliót egy másik céghez? És ha igen, mi ennek a folyamata?

Lejjebb felsorolunk pár dolgot, melyek segíthetnek megválaszolni ezeket a kérdéseket.

1. Lehetséges-e a transzfer, és ha igen, akkor ennek milyen költségei vannak

Legtöbb esetben a portfólió transzfer egyik brókertől a másikhoz elég egyszerű. A cégek többségének már külön transzferosztálya is van. Költségek viszont vannak mindenhol. Ezek felmerülhetnek annál a brókernél, ahonnan a transzfert indítjuk, de a fogadó félnél is.

Hogy könnyebbé tegyük az informálódást, kigyűjtöttük a különböző brókerek portfólió transzferre felszámított díjait mind a BÉT-en, mind a külföldön jegyzett eszközökre vonatkozólag. Ezt tettük úgy, hogy a cégeket, mint transzfert indító felet vettük alapul és az általuk felszámolt díjakat jelenítettük meg a táblázatban.

Ezek a díjak per pénzügyi eszköz (per ISIN) értendők. Például, ha egy portfólió A, B és C ETF-ből épül fel, akkor mind A-ra, B-re és C-re a megadott díjat kell fizetni attól függetlenül, hogy az adott termékekből mennyi van. Gyakorlatilag 100 darab A transzferálására is ugyanannyit fizetnénk, mint 1 darab A transzferálására.





Forrás: DEGIRO

Ezek a felszámolt költségek néhány esetben igencsak megterhelhetik a pénztárcánkat. Szerencsére van lehetőség a csökkentésükre, vagy néhány esetben akár teljesen el is kerülhetjük őket.

2. Megérheti megszabadulni a kisebb értékű pozícióktól

Néha a költségek a pozíció értékéhez képest olyan magasak, hogy egyszerűbb zárni a pozíciót a régi brókernél és újra nyitni azt az újnál. Ebben az esetben csak a tranzakciós díj kerül felszámolásra a transzfer díj helyett. Gyakran ez gyorsabb megoldást is ígér, ugyanis néha a portfólió transzfer pár hétig is eltarthat, míg a részvények adása és vétele akár egy napon belül is elvégezhető.

3. Kérvényezzük a transzferfolyamat elindítását az új brókertől

Nem kell személyesen szólni a brókernek, ha el akarjuk hagyni. Legtöbb esetben elég, ha felvesszük a kapcsolatot az új brókerrel. Ilyenkor legtöbbször csak ki kell tölteni egy dokumentumot és ezt követően az új bróker kapcsolatba lép a régivel és kérvényezi a transzfer végrehajtását.

Az új bróker gyakorta segítséget is tud nyújtani az esetlegesen felmerülő kérdésekben, mellyel sok időt tudunk megspórolni.

4. Fontos, hogy tudjuk, mikor tudunk kereskedni a portfóliónkban található termékekkel transzfer esetén

Amikor megkezdődik a transzfereljárás, gyakran előfordul, hogy nincs hozzáférésünk a részvényeinkhez. Hogy meddig tart a transzfer az legtöbbször a jelenlegi brókeren múlik. Ennek fényében jó, ha tájékoztatást kérünk mi a becsült idő a végrehajtást illetően, illetve hogy mikor kereskedhetünk.

Ha az idő faktornak nagy szerepe van egy termék kereskedésében, még mindig eladhatjuk a terméket és megvehetjük újra az új brókernél.

A cikk megjelenését a DEGIRO támogatta.

