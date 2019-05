Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nehéz idők jönnek - figyelmeztet a Generali

Az első négy hónap kiváló hozama után az év hátra lévő része nehezebb lesz. A kereskedelmi háború nem csupán a vámokról szól - mondja a Generali Alapkezelő szakértője.

Az év nehezebb része még hátra van a globális részvénypiacokon - mondta Pallag Róbert, a Generali Alapkezelő befektetési igazgatója a társaság üzleti reggelijén. Az Egyesült Államokban a második félévben már alacsonyabb növekedésre kell felkészülni, 1,2 százalékos növekedést várnak a szakértők.

A kereskedelmi háború végkifejlete is bizonytalan. A Huawei-sztori az egyik új szál, de ebből is látszik, hogy nem csak a vámokról, hanem komoly gazdasági-erőpolitikai csatározásról van szó Kína és az USA között - mondta a szakember.

Szerencsére a jegybankok nincsenek rákényszerülve a túlzott szigorításra, a maginfláció alacsony maradt, ez nem lassítja tovább a gazdaságot. A befektetők számára azonban ilyen alacsony kamatkörnyezetben, ha érdemi hozamot szeretnének, nincs más választás, mint továbbra is a részvénypiacon keresni a lehetőségeket.

Várakozások

A Generali Alapkezelő a jövőben is alacsony inflációra számít. A piaci likviditás is bőséges marad, a mostani kommunikáció alapján már az idén szeptemberben leállhat a Fed mérlegfőösszegének a csökkentése körülbelül 3700 milliárd dollárnál. Az USA-ban tavaly december óta nem volt kamatemelés, sőt akár kamatcsökkentés is indulhat már az idén, de legkésőbb jövőre.

A világban alapvető strukturális változások vannak. Ezek egy része a technológiai és egészségügyi innovációhoz, egy másik része pedig a növekvő eladósodottsághoz kapcsolódik. Kína eladósodottsága drasztikusan nő, főleg a vállalatoké, de a háztartások is sok hitelt vesznek fel. Az USA eközben ikerdeficittel szembesülhet, a folyó fizetési mérleg hiánya hatalmas államháztartási hiánnyal párosulhat.

Kínában stimulusokkal próbálják fenntartani a növekedést, adó- és járulékcsökkentéssel próbálják fokozni a fogyasztást. Hiába nő azonban a hitelezés, a GDP-növekedés üteme lassul a távol-keleti országban.

Szigorítás jöhetne

A növekedési kilátások a kelet-közép-európai régióban jók. Még ha szigorítani is fognak a jegybankok, átlag fölötti növekedés várható Csehországban, Magyarországon és Lengyelországban is. Magyarországon van jelenleg a legalacsonyabb - negatív - reálkamat. Emiatt a monetáris tanács szigorításra kényszerülhet. A jegybank azonban az eddigi kommunikációja alapján az idén még nem biztos, hogy kamatot emel majd.

Túlárazottságot nem lát Pallag Róbert a világ részvénypiacán. A részvények vállalati nyereségalapú árazása (P/E) az elmúlt 30 év átlagán áll jelenleg. Az első néhány hónap árfolyam-emelkedése után azonban a következő hónapokban már kisebb mértékű növekedésre számít a Generali.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!