Nehéz napja volt Budapestnek

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1051,32 pontos, 3,11 százalékos csökkenéssel, 32 710,55 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 26,9 milliárd forint volt, a vezető részvények többsége gyengült az előző napi záráshoz képest, az esést a Mol és az OTP vezette - írja az MTI.

Kéri Lajos, az Erste Befektetési Zrt. vezető üzletkötője az MTI-nek elmondta, hogy az előző időszaki emelkedés után korrekció alakult ki a tőzsdéken Európában és a tengerentúlon is. Véleménye szerint a korrekció többek között annak tudható be, hogy az Egyesült Államokból gyenge - a vártnál is kicsit rosszabb - makroadatok érkeztek, másrészt annak, hogy elindult az amerikai gyorsjelentési szezon.

Eddig főképp a nagybankok jelentettek, és a piacokat picit meglepte a vártnál nagyobb céltartalékképzés az esetleg nem teljesítő hitelekre. Emiatt a tengerentúlon a bankszektoron már kedden eladói hullám söpört végig, ami átragadt az európai piacokra is, ahol többek között a bankpapírok vezették az esést. Az OTP együtt mozgott a többi bankpapírral, de óriási eladási hullámot nem lehetett látni - fejtette i az üzletkötő. Az olajár csökkenése az olajipari papírokra - köztük a Molra - nyomta rá bélyegét - tette hozzá.

A forint euróval szembeni árfolyama szerdán megközelítette a 350-et, de még nem tudta áttörni - mondta a vezető üzletkötő. A BÉT zárása előtt nem sokkal 351,50 forint körül jegyezték az eurót.

A Mol árfolyama 160 forinttal, 7,31 százalékkal 2030 forintra csökkent, 3,4 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 500 forinttal, 5,62 százalékkal 8400 forintra esett, forgalmuk 18,8 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama nem változott, 366 forintot ért, forgalma 219,3 millió forint volt.

A Richter-papírok 255 forinttal, 3,88 százalékkal 6320 forintra gyengültek, forgalmuk 3,6 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3254,50 ponton zárt szerdán, ez 70,55 pontos, 2,12 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.