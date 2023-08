A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,20 pontos csökkenéssel, 56 469,89 ponton nyitott pénteken. Ez a csütörtöki záróértékhez képest minimálisan gyengülést jelentett.

A nyitásban elképzelhető negatív korrekció, de a kereskedés további részében emelkedés jöhet a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek jelezte: a csütörtöki negatív nemzetközi befektetői hangulat ellenére új történelmi csúcsot tudott beállítani a hazai részvényindex, ami elsősorban az OTP nagymértékű emelkedésének volt köszönhető. A bankpapír árfolyama a 14 ezer forintos szint felett tudott zárni, ellenállási szintek 14 180 forintnál, majd 14 245 forintnál húzódnak. Csütörtökön az OTP-részvények ára 435 forinttal, 3,18 százalékkal 14 100 forintra nőtt, forgalmuk 8,7 milliárd forintot tett ki.

A szakértő szerint a Mol ismét a 2700 forintos szint áttörésével próbálkozhat, ami meghatározó ellenállás, felette tér nyílhat; támasz 2620 forintnál található. A Mol 34 forinttal, 1,28 százalékkal 2696 forintra erősödött csütörtökön, 1,0 milliárd forintos forgalomban.

A Richter is emelkedni tudott, erős támasz továbbra is 9150 forintnál húzódik, míg ellenállások 9300, majd 9420 forintnál. Csütörtökön a Richter-papírok árfolyama 130 forinttal, 1,42 százalékkal 9290 forintra erősödött, a részvények forgalma 1,5 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom grafikonján továbbra is 438 forintnál látható támasz, míg 446 forintnál ellenállás. A részvény árfolyama 438,50 forint maradt, forgalma 45,3 millió forint volt csütörtökön.

Mínuszban indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék is.