Nekitámadnak Szlovákiában a Molnak

Tavaly a Mol többségi tulajdonában lévő Slovnaft szlovák olajtársaság kisrészvényeseit egy értékpapír-törvények által lehetővé tevő húzással kivásárolták a cégből. Sokan közülük most perre akarnak menni, mert szerintük összesen 90 millió eurónyi összeggel tartozik a magyar óriáscég.

A Slovnaft részvényeinek nagyobbik részét még 2000-ben vásárolta meg a magyar Mol Nyrt. és azóta igyekezett növelni is a részesedését a szlovák olajtársaságban. Tavaly a magyar cég kihasználta, hogy a szlovák tőzsdei szabályozás lehetőséget biztosít a legnagyobb tulajdonosnak, hogy kivásárolja a kisbefektetőket a társaságból, aminek következtében 85 eurót fizettek részvényenként az ügyfeleknek. Akkor már a Slovnaft részvényeinek 98,56 százalékát tartotta ellenőrzése alatt a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett olajtársaság, amely először nyilvános ajánlatot tett a teljes részvényállomány fennmaradó 1,44 százalékára, de mivel azt csak két részvényes fogadta el, kiszorítási eljárást hajtottak végre.

Sokan most az egykori részvényesek közül perre mennének, mert azt állítják, hogy úgy értékelték fel a társaság értékpapírjait, hogy az eljárás során valójában nem a valós árat tükrözte, hanem annál jóval alacsonyabb volt - írja az Aktuality.sk, amely szerint az összeálló kisbefektetők összesen 90 millió eurót (31,23 milliárd forintot) várnak a Mol-tól. Az érvelésük alapja az, hogy a szlovák szabályozás szerint három szempont alapján vizsgálják meg, hogy mennyi pénzt kell kapnia a felvásárlással kiszorított kisbefektetőknek, de nem bizonyítható, hogy a törvény által előírt legmagasabb összeget kapták meg.

Az első az elmúlt 12 hónap részvényárfolyamának átlagát veszi alapul, és az így kijött összeget fizeti ki papíronként. A másik a társaság tőkeértéke szerint számít egy átlagot, a harmadik módszer pedig az, hogy kérnek erre egy szakértői véleményt a befektetők. A három számítás után azt az összeget kell kifizetni, amelyik a legmagasabb. Tavaly az első metódus alapján jött ki a 85 eurós darabár, de a kisbefektetőket képviselő jogi iroda azt állítja, hogy 300 euró is lehetett a valódi érték.

A szlovák törvények lehetővé teszik, hogy az elégedetlen részvényesek egy külön szakértőt válasszanak, de ennek költsége egy akkora cég esetében, mint a Slovnaft akár 10 000 euró is lehet, amit sok kisbefektető nem akar kifizetni úgy, hogy azt könnyen elveszíthetik. Az Aktuality.sk és szakértők szerint ez egyébként rá is mutat a szlovákiai piacfelügyelet gyenge pontjaira is, és példaként Németországot hozzák, ahol ezt a legnagyobb részvényesnek - ebben az esetben a Molnak - kellene állnia. Ez érdekelté teszi a cégeket abban, hogy már elsőre korrekt és valós árat mondjanak a befektetőknek, a folyamat így átláthatóbb már az első perctől kezdve.

Most a perre menő részvényesek viszont épp az átláthatóságot hiányolják: Szlovákiában ugyanis maga a főrészvényes választhatja meg azt a szakértőt, aki az értékbecslést elkészíti, ez a jelentés pedig elkészült, de annak tartalmát - állítólag - nem ismerhetik meg a részvényesek. Ezt egyébként nemcsak a Mol, de a Szlovák Nemzeti Bank, mint piacfelügyeleti szerv sem tette lehetővé.

Az ügyben megkerestük a Mol Nyrt. sajtóosztályát is, amint válaszoltak, frissítjük cikkünket.