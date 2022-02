Már egyáltalán nem tűnnek a befektetők annyira optimistának, mint az év elején, a korrekció az amerikai tőzsdéken nyomot hagyott a befektetői hangulaton is - derül ki a Bank of America friss alapkezelői felméréséből. Olyannyira, hogy az összesen 1,1 ezer milliárd dollárt kezelő 363 megkérdezett szakember portfóliójában 5,3 százalékra emelkedett a készpénz aránya a januári 5 százalékról. Ez már pesszimista és óvatos hozzáállást tükröz, azonban még nem annyira extrém módon, hogy az vételi jelzést jelentene a kockázatos eszközök piacán - írta Michael Hartnett, a Bank of America vezető befektetési stratégája.

Jobban félnek a Fedtől, mint Oroszországtól

Nagyot romlott viszont a globális gazdaság kilátásaival kapcsolatos hangulat. Most már a szakemberek nettó 20 százaléka úgy gondolja, hogy a következő 12 hónap során lassulni fog a világgazdaság, az év elején még a gyorsulásban hívők voltak többségben. Ennek ellenére a befektetők még mindig túlságosan is alacsonynak tartják a kockázatok mértékét, 12 százalék hisz csak abban, hogy recesszió következne, 3 százalék szerint rázhatja meg a piacokat valamilyen komolyabb csődesemény és csak 30 százalék szerint jön majd medvepiac a tőzsdéken. Márpedig a BofA elemzői szerint amikor a negatív eseményektől ilyen kevéssé tartanak, akkor rendszerint a részvények és a kötvények az átlagosnál alacsonyabb hozamokat produkálnak.

A befektetők jelenleg a piacot fenyegető legnagyobb kockázatnak az elmúlt napok fejleményei ellenére nem az ukrán-orosz konfliktust tartják. A kedvezőtlen geopolitikai fejlemények helyett sokkal inkább tartanak attól, hogy az emelkedő inflációs adatokat látva a nagy jegybankok, elsősorban a Fed túlságosan is nagyot szigorít a monetáris politikán. A túl szigorú jegybankokat 41, az inflációt 23 százalék tartotta első számú veszélyforrásnak, az orosz konfliktust csak 7 százalékuk tartotta - legalábbis tőkepiaci szempontból - igazán fenyegetőnek.

Nagyon hisznek a tech-korszak végében



A nagy befektetési alapkezelők portfólió menedzserei a jelek szerint rendíthetetlenül hisznek abban, hogy véget ért a nagy amerikai technológiai cégek részvényeinek hegymenete és eljött az értékalapú befektetések kora. Már második hónapja tetten érhető, hogy alulsúlyozzák a felmérés szerint az amerikai részvényeket általában és a technológiai részvényeket ezen belül. Annyira, hogy a technológiai részvények nettó alulsúlya 9 százalékosra ugrott, ilyen alacsony értékre utoljára 2006 elején volt példa a felmérés történetében.

Mindezt úgy, hogy továbbra is meg vannak győződve arról, mindenki ezekben a papírokban ül, nettó 28 százalékuk szerint még mindig ez a leginkább túlzsúfolt pozíció.

Érdemes lesz figyelni, hogy az összes alapkezelő nyilatkozó szakembereinek egyöntetű véleménye, amely szerint 2022 a növekedési részvények helyett a "value" részvények éve lesz beválik-e. A történelem ugyanis azt mutatja, hogy az ilyen erős befektetői konszenzust általában pontosan ellenkező irányú folyamatok követnek a tőzsdén.

A szakemberek az előző évek átlagához képest jelentősen alulsúlyozzák jelenleg az amerikai, kisebb részben a brit részvényeket. Nagyon hisznek viszont az európai és a feltörekvő piaci részvényekben, előbbit nettó 30, utóbbit nettó 11 százalékuk tart a megszokottnál nagyobb arányban.