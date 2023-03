Kialakulni készítő globális bankválság közepette masszívan veszített a forint értékéből az elmúlt napokban. Még március elején volt, hogy alig 372 forintot kellett adni egy euróért, addig tegnapra a keresztárfolyam már 400 forint fölé emelkedett. A gyengülést egyértelműen a romló nemzetközi hangulat hajtotta, azonban abban, hogy ilyen gyorsan ilyen sokat veszített a magyar deviza értékéből szerepet játszott az is, hogy előtte viszonylag rövid idő alatt nagyon masszívan erősödött.

Emlékezetes hogy a forint több mint egy évtizedes lefelé tartó gyengülő trendben volt az euróval szemben. Ennek az időnként hosszú oldalazásokkal és sávozásukkal tarkított gyengülő trend utolsó szakaszában tavaly októberben érte el közös európai deviza magyar fizetőeszközzel szembeni mindenkori csúcsát 434 forintos szint felett.

Enyhült a nyomás, fordult az árfolyam

Azóta azonban a világvégét vizionáló jóslatok ellenére enyhült a nyomás a nemzetközi pénzügyi piacokon, egyelőre az S&P 500-as index sem zuhant újabb mélypontra és a forint árfolyam szempontjából is kedvező hírek láttak napvilágot. Egyrészt ha átmenetileg is, de megoldódott az a probléma, amelyet a szénhidrogén szállítások havi elszámolása miatt rendszeresen jelentkező durva devizaátváltási igény jelentett. Másrészt az MNB már olyan magasságokba lökte fel a forint kamatszintjét, amely komoly gravitációs erőt jelenthet az árfolyamra a vezető devizákkal szemben jelentkező kamatkülönbözet miatt.

A megforduló szél járást kihasználva több, mint 14 százalékot erősödött a forint öt hónap leforgása alatt az euróval szemben. Ennél is többet nyerhetett az a befektető, aki nem elég, hogy jó pillanatban váltotta a euróját forintra, hanem azt valamilyen forintban kamatozó eszközben is fektette.

Ráadásul az emelkedés utolsó szakasza december közepétől viszonylag zavartalanul zajlott, olyannyira, hogy a grafikonon nem is nagyon hagyott hátra az árfolyam technikailag érzékelhető ellenállási szinteket.

Megfordulhatott a hosszútávú trend Kép: Napi.hu , stooq.com

A forint erősödése olyan átütő erejű volt, hogy az számos, az elsődleges trend irányát jelezni hivatott technikai mutatót pozitív irányba lengetett ki. Ilyen pozitív jelzés volt például a devizapiaci kereskedők által használt népszerű mozgóátlag kereszteződés. Az euró/forint grafikonon ugyanis február elején az 50 napos mozgóátlag felülről metszette az ellaposodó 200 napos mozgóátlagot.

Ezzel kialakult az úgynevezett halálkereszt az euróárfolyamban, ami azt jelenti, hogy az euró hosszú távú és rövid távú trendje is lefelé mutat a forinttal szemben.

Több, mint egy évtizede nem csinált ilyet a forint

De történt ennél fontosabb pozitív fejlemény a forint számára. A keresztárfolyam ugyanis letörte a tavaly szeptember elején még a gyengülés idején kialakított mélypontot 394 forint környékén. Ennek az úgynevezett bázispontnak azért van jelentősége, mert ez volt az a lokális mélypont, ahonnan az árfolyam korábban új történelmi csúcsra szaladt. Az, hogy a keresztárfolyamnak sikerült jelentősen, több mint három százalékkal ez alá süllyednie, komoly akár a hosszútávú trend megfordulására utaló jelzésként is érzékelhető. Ilyen technikai bravúrra egyébként a 2008-2009-es válság óta nem volt képes a forint az euróval szemben.

Forinterősödés viszonylag egyenletes lezajlása miatt hasonló fontos bázispontot az erősödött rendben csak 420 forint magasságában találni. Ez azt jelenti, hogy legalábbis csúcs és mélypont analízis szempontjából a pozitív jelzés akkor sem tűnne el a grafikonról, ha idáig emelkedne vissza az euró árfolyama.

Fenti fejlemények pozitívak abból a szempontból, hogy a forint hosszútávú kilátásai egyelőre nem romlottak. Negatívum viszont az, hogy a 400 forintos szint szignifikáns áttörése esetén ismét a 420 forint körüli árfolyam jelentheti a következő megállót.

Még akkor is, ha hosszabb távon most atlán már a forintnak áll a zászló.