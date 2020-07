Nem bírja átvinni a lélektani határt a forint

Vegyesen mozgott a forint a vezető devizákkal szemben a bankközi piacon szerda reggel a kedd esti szintekhez képest - írja az MTI.

Június 19-én még 345,86 forinton fejezte be a hetet az euró, a hónap végén minden nap gyengült a forint a közös európai fizetőeszközhöz képest, a jegybanki kamatvágás hatására már 2,5 százalék körüli mínuszban volt az árfolyam. Utána szépen lassan visszaerősödött a forint és a 350-es kurzus felé indult el, de most újra visszalépett a 355-ös támaszhoz, amelyet kedd reggel át is vitt.

Szerda reggel hét órakor pedig az látszik, hogy bár erősödni tudott a forint, de nem lépte át a sávot: az euró 355,17 forintra gyengült a kedd esti 355,24 forintról.

A svájci frank árfolyama 332,02 forintról 331,39 forintra süllyedt, ugyanakkor a dolláré 311,62 forintról 311,70 forintra emelkedett.

Az euró gyengült a dollárral szemben, kedd este 1,1402 dollárt, szerda reggel 1,1396 dollárt ér.