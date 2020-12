Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nem biztos, hogy környezetbarát, amit annak reklámoznak

Egy csomó olyan befektetési alap, amelyet klímabarátnak reklámoznak simán vásárol olaj- és gázipari részvényeket is. De más baj is van a fenntartható befektetésekkel, még akkor is, ha nem feltétlenül a befektetőket szeretnék átejteni.

A klíma alapok mintegy egyharmada fektet olaj- és gázipari részvényekbe is, legalábbis ez derül ki egy az Egyesült Királyságban készült felmérésből. E szerint jogosak lehetnek az aggodalmak, amelyek szerint a befektetőket félrevezethetik a fenntartható befektetési politikával reklámozott befektetési termékek - írja a Financial Times. Zöldfordulatra készül az MNB

Sokat akar keresni? Fektessen be a klímaváltozásba! A Common Wealth nevű baloldali think-tank által folytatott kutatás szerint a "low carbon" alapok - azaz az olyan befektetési alapok, amelyek elvileg a magas szén-dioxid kibocsátást termelő iparágakba nem fektetnek - nagy része erősen túlsúlyos a pénzügyi és a technológiai szektor részvényei felé. Márpedig ezek a szektorok közvetett szerepet játszhatnak a klímaváltozásban, biztos nagyobbat, mint az úgynevezett tiszta energia részvények. A tanulmány megállapításai növelhetik a nyomást a brit felügyeleten, hogy tegyen erőteljesebb lépéseket az úgynevezett "green washing" ellen. Ez az a jelenség, amikor egy-egy cég, vagy befektetési alap mindenféle látszat intézkedéssel jóval környezetbarátabbnak tünteti fel magát, mint amilyen valójában. A törekvés érthető, hiszen a befektetők részéről egyre nagyobb az igény az ilyen típusú termékek iránt. Az ESG alapok olyan termékek, amelyek működésük során figyelembe veszik a környezetvédelmi és társadalmi szempontokat is, e mellett meddig megfelelő áttekinthetőség mellett működnek. Ezek piaca évről évre egyre nagyobb szeletét teszi ki a globális befektetési piacnak. A Common Wealth által megvizsgált 33 "low carbon" alapnál ugyan nem találtak direkt félrevezető reklámokra utaló jeleket, azonban ennek ellenére az alapok befektetési politikája valószínűleg más, mint amit a befektetők elképzeltek. Az átlagos befektető ha erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy klímabarát befektetési eszközt találjon, akkor jogosan várja el azt, hogy egy ilyen alap eszközei a dekarbonizációval, a tiszta energiával és hasonló témákkal foglalkozó cégekbe és az ilyen iparágakba fektessen. Az ilyen befektetők nagyon meg lennének döbbenve ha tudnák, alapjaik mit is vásároltak - mondta Adrienne Buller, a tanulmány egyik szerzője a lapnak. Az intézet 12 olyan alapot talált, amelyek egy vagy több olaj- és gázipari cég részvényét birtokolták annak ellenére, hogy a környezettudatosság szerepelt befektetési szabályzatukban. Három olyan alap is volt, egy a HSBC, egy a Lyxor egy pedig az Ossiam által kibocsátott, amelyek ExxonMobil részvényeket tartottak, holott a cégről köztudott, hogy komoly elmaradásai vannak a környezettudatosság terén. Utóbbi két alapkezelő azt mondta, hogy azóta már eladta a kérdésese részvényeket. A felmérést végző intézet szerint a probléma az, hogy a jelenlegi szabályozás mellett nem igazán áttekinthető, hogy melyik befektetési alap tart csak a környezetbarát technológiákat alkalmazó cégek részvényeiből valójában. Az alapkezelők között egyébként akadt olyan is, aki szerint kifejezetten jó lehet, ha a környezettudatos alapok tartanak a szennyezőbb cégek részvényeiből is. Részvényesként ugyanis hatást tudnak gyakorolni a cégek vezetésére, hogy tegyék cégük működését fenntarthatóbbá.

