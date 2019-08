Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nem felvenni kéne a hitelt, hanem végre törleszteni - küszöbön egy újabb krízis?

Régen nem vártak ennyien recessziót a globális gazdaságban és régen nem számítottak ennyien a kamatok csökkentésére - derül ki a Bank of America Merrill Lynch friss alapkezelői felméréséből. A szakértők arra figyelmeztetik a cégeket, hogy ideje lenne leépíteni a hatalmas hitelállományokat.

Utoljára 2011 októberében vártak annyian recessziót a következő 12 hónapban a világgazdaságban, mint most - derül ki a Bank of America Merrill Lynch friss alapkezelői felméréséből. A megkérdezett 224, összesen 553 milliárd dollár befektetéséért felelős szakember 34 százaléka van azon a véleményen, hogy a globális gazdaság egy éven belül visszaesést fog elszenvedni. Ez egyébként összhangban van a befektetési bank saját elemzőinek előrejelzésével is, ők egy a háromhoz teszik ennek esélyét.

A recessziós félelmek természetesen kamatcsökkentési várakozásokkal párosulnak. A megkérdezettek nettó 43 százaléka (azaz az emelkedést és csökkenést várók százalékos aránya között ekkora az eltérés) szerint mozdulnak el globálisan lefelé a kamatszintek, ez 2009 óta nem látott értéket jelent. Úgy látják, hogy eközben a fiskális és a monetáris politika globálisan nem elég ösztönző erejű. Nettó 25 százalék szerint globálisan elmondható, hogy a költségvetések általában fékezik a gazdaság növekedését, s ezt nem tudja ellensúlyozni a monetáris politika jelentette stimulus.

Ebben a környezetben az a jellemző a megkérdezettek szerint, hogy a vállalatok az alacsony kamatkörnyezetnek köszönhetően túlságosan is eladósodtak, nettó 50 százalék volt ezen a véleményen, ilyen magas értéket mindössze egyszer mértek a felmérésben. 46 százalék szerint a vállalatoknak így most a hiteleik törlesztésére kellene koncentrálniuk.

Az alapkezelők pozicionáltsága is azt mutatja, hogy felkészültek a várható folyamatokra. Olyan eszközök súlya van most magasan a portfóliókban, amelyek elsősorban a csökkenő kamatok és a visszaeső vállalati nyereségek időszakában tudnak felülteljesíteni. Így felülsúlyozzák a készpénzt, a kötvényeket, az ingatlanvállalatok és a közszolgáltatók részvényeit, alulsúlyozzák viszont általában a részvényeket, az iparvállalatokat, a nyersanyagokat és általában a feltörekvő piacokat.

Az amerikai részvénypiacokkal kapcsolatban meglehetősen érdekes álláspontot képviselnek az alapkezelők. Nettó 15 százalékuk azt állítja, hogy a következő 12 hónapban ez az a régió, amelynek részvényeit a legszívesebben felülsúlyozná, s ezzel a legkedveltebb az összes lehetséges befektetési célpont között. Ugyanakkor 78 százalékuk szerint az amerikai részvények jelenleg felülértékeltnek tekinthető.

A piacokat fenyegető legnagyobb kockázatnak változatlanul a kereskedelmi háborút vélik a vagyonkezelők. 2018 áprilisa óta mindössze két olyan hónap volt, amikor ennél is nagyobb kockázatot láttak a profik, egyszer az ECB és a Fed esetleges rossz lépéseit, máskor pedig a kínai gazdasági lassulást vélték annak.

