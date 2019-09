Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nem jött be a tőzsdeindítás - bezuhant a bitcoin

Csalódást okozott az új amerikai kriptovaluta kereskedői platform indulása. A Bakkt elméletileg az intézményi befektetők érkezésével új alapokra helyzet volna a virtuális pénzek kereskedelmét, ehhez képest bezuhant a bitcoin árfolyama.

A napokban indult az új fejezete a nemzetközi kriptovaluta kereskedésnek, ami egyelőre nem váltotta be a reményeket. A Bakkt (az angol "backed" szóra játszó elnevezés) tőzsdei platform lényege, hogy fedezete is van a kereskedett blokklánc alapú termékeknek, vagyis az ismert decentralizált gyakorlattól eltávolodva próbálná megnyerni a befektetőket. Egy Wall Street által, a szabályoknak megfelelő kerekedési platformról van szó, amivelígy intézményi befektetők, például nyugdíjalapok is beléphetnek a digitális pénzek piacára.

Az indulásnak nem lett jó visszhangja, a bitcoin árfolyama 8 ezer dollárra majd az alá is esett, miután hónapokon keresztül tartotta a 10 ezer körüli szinteket. A Bakkt indulásától a kripto hívők a bitcoin árfolyam további felfutását várták, épp azét mert új keresletet lehetett várni az újszerű kerekedésben. A rendkívül változékony árfolyamú digitális pénzek piaca úgy tűnik hiába váltak elérhetővé a hagyományos kereskedésben, a kereslet visszafogott maradt.

A mostani árfolyamkilengésből ezúttal sem lehet messzemenő következtetéseket levonni, a bitcoin könnyen elmozdul napon belül is akár 20-25 százalékot. Jóval érdekesebb, hogy elsőre az intézményi, "komoly" befektetők azzal együtt nem haraptak rá a lehetőségre, hogy belépjenek a sokak által gyanakvással figyelt részpiacra.

A Napi.hu által megkérdezett kereskedők továbbra is a bitcoin, és egyéb kriptovaluták árának emelkedésével számolnak. Más, hagyományos eszközökkel kerekedő brókerek viszont továbbra sem látnak elég fantáziát a kriptovalutákban, ami még évekig alulfejlett piac maradhat.

A tőzsdei botlás mellé az is nyomasztja a kriptovaluták piacát, hogy a Facebook pénzként emlegetett libra virtuális fizetőeszköz előtt egyre magasabb akadályokat emelnek világszerte. A találgatások között már az is felmerült, hogy teljes egészében ejtették a libra ötletét, pedig ez lehetett volna évek óta a legnagyobb löket a piacnak.

A libra mögött álló Calibra szövetségben biztosan tudták, hogy lesz majd ellenállás a 2020-ban induló tervezett termékkel szemben, de alighanem meglepődtek az egyes kormányzati és jegybanki tisztviselői tiltakozások hevességén. Jelenleg erősen valószínűtlen a jövő évi indulás, és az se elképzelhetetlen, hogy teljes egészében elgáncsolják a szabályozók a kezdeményezést.

