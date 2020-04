Nem volt egy fényes napja Budapestnek

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1345,16 pontos, 4,09 százalékos csökkenéssel, 31 582,31 ponton zárt kedden - írja az MTI.

A részvénypiac forgalma 20,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest, a legnagyobb mértékben a Mol és az OTP, melyek több mint 5 százalékkal zuhantak.

Kéri Lajos, az Erste Befektetési Zrt. vezető üzletkötője szerint most minden az olajról szól, amelynek árfolyama újra eladói nyomás alá került. Míg hétfőn még a májusi határidős árfolyam nagy esése borzolta a kedélyeket, kedden már előfordult, hogy a júniusi határidős árfolyam is 40 százalék mínuszban volt. A BÉT zárásakor 15 dollárba került az amerikai típusú WTI, de volt ennél lejjebb is - mondta a vezető üzletkötő.

Az olajpiaci esés nagy tőkelikvidálást okozott, a részvénypiaci, illetve más árupiaci termékek esését is magával hozta, valószínűleg kényszerlikvidálások, illetve pozíciók, fedezettségek csökkentése miatt. Esik a réz, az ezüst árfolyama, de még az aranyé is egy picit. Lényegében mindent likvidálnak a befektetők, nagy a bizonytalanság, nem tudni, hogy hol lesz ennek a vége. A világon mindenhol nagy eséseket látni, ez érezteti hatását a magyar piacon is - mondta.

A Mol árfolyama 107 forinttal, 5,32 százalékkal 1903 forintra csökkent, 3,3 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 480 forinttal, 5,65 százalékkal 8010 forintra esett, forgalmuk 12,1 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom 6,50 forinttal, 1,77 százalékkal 374 forintra erősödött, forgalma 192,2 millió forint volt.

A Richter-papírok 170 forinttal, 2,62 százalékkal 6330 forintra gyengültek, forgalmuk 3,8 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3044,98 ponton zárt kedden, ez 110,31 pontos, 3,50 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.