Németország nyitna a kriptopénzek felé

Egy törvényjavaslat lehetővé tenné a bankok számára, hogy 2020-ban letétkezelői és kereskedési szolgáltatásokat kínáljanak a kriptopénzekkel.

Ehhez az kellene, hogy a Német Szövetségi Köztársaság parlamentjének egyik javaslatát elfogadják. Minderről a kriptoworld.hu számolt be a német Handelsblatt üzleti újság nyomán.

A Bundestag új javaslata eltörölné az Európai Unió negyedik pénzmosás elleni irányelvének záradékát, amely megtiltja a bankok számára, hogy közvetlen módon üzleteljenek kriptopénzekkel.

A lépés mérföldkő lenne az elfogadottság szempontjából. Elméletileg olyan likvid eszközzé tenné a kriptót, mint a készpénz a világ negyedik legnagyobb gazdaságában.

2017 óta az irányelv "szétválasztási ajánlata" arra kényszerítette az EU-n belül működő bankokat, hogy harmadik féllel vagy leányvállalataikkal oldják meg a kriptoügyleteket.

Ha a mostani javaslatot elfogadják, akkor a Németországban működő bankok a jövő évtől úgy tárolhatnák a kriptót, mint a részvényeket és kötvényeket, illetve kínálhatnák azokat ügyfeleiknek - akárcsak a készpénzt.

A német bankszövetség (BdB) dicsérte a szabályozás lehetséges változtatását, kiemelve, hogy a bankoknak "van tapasztalatuk az ügyfelek eszközeinek biztonságos tárolásában, valamint a kockázatkezelésben", illetve, hogy "elkötelezettek a befektetők védelmét illetően".

Nem mindenki osztja azonban a bankok "befektetők védelme" iránti gondolatait. A német Baden-Württemberg állam fogyasztóvédelmi hatósága aggódik amiatt, hogy a bankok esetleg agresszívan ráerőszakolnák a kriptót az óvatlan fogyasztókra, és kizsebelnék őket.

"A bankok alapvetően számos pénzügyi terméket árulnak [...]. Ha engedélyt kapnak a kriptopénzek értékesítésére és jutalékért cserébe történő tárolására, akkor fennáll annak a veszélye, hogy az ügyfeleiknek kockázatos befektetéseket javasolnak anélkül, hogy azok tudnák, mibe szállnak be tulajdonképpen."

A javaslat hátrányokkal is járhat. Ha a bankok megfogják a kriptó gyeplőjét, vagyis pénzügyi intézmények fognak az eddig decentralizált eszköz felett uralkodni, akkor olyan dominanciára tehetnek szert, mint amilyennel jelenleg a devizapiacon rendelkeznek.

Régi félelem, hogy a bankok ringbe szállhatnak, és ilyen módon rongálhatják meg a bitcoint. Tény, hogy ennek egyes előrejelzései már 10 éve is megjelentek. Hal Finney, korai kriptoúttörő akkor a Bitcoin "végzete"-ként hivatkozott ennek bekövetkeztére. A kripto feletti bankrendszeri ellenőrzés azonnali végrehajtása - a német törvényjavaslattól eltekintve - már most is kezd valósággá válni néhány kulcspiacon.

Októberben a brit Financial Conduct Authority bejelentette, hogy 2020-tól minden kriptovállalkozásnak, -ATM-nek, de még a nyílt forráskódú tárcáknak is ügyfél-azonosítási információkat kell gyűjtenie felhasználóiról.

