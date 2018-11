Nemzetközi roadshow-ra indul a Konzum-Opus csoport

A Goldman Sachs és a Renaissance Capital szervezésében indul körútra a Konzum Nyrt. menedzsmentje. A Frankfurt, Stockholm, London, Helsinki és Tallin érintésével zajló, ötállomásos non-deal roadshow célja, hogy megismertessék a feltörekvő piaci befektetők, hedge fundok és befektetési alapok képviselőit a két magyar tőzsdei társaság összeolvadásának főbb lépéseivel és céljaival. A Konzum-csoport vezetői bemutatják az érintett vállalatokat, azok működési területeit, főbb eredményességi mutatóit, valamint növekedési kilátásait - közölte a társaság.

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján is közzétett befektetői prezentáció szerint, a fúzióval a BÉT legalább ötödik legnagyobb, nettó eszközértékét és konszolidált saját tőkéjét tekintve is az 1,1 milliárd euró fölötti kategóriába sorolható tőzsdei társasága jön létre - amely már a szélesebb régiókban, illetve közép- és hosszú távú, nagy befektetésekben gondolkodó investorok számára is figyelemre méltó. Az új társaság célja, hogy tovább növelje a részvények likviditását. A társaságba érkező friss tőke pedig jelentős forrást biztosítana jövőbeli növekedések finanszírozásához.

A tőzsdei kapitalizáció számításának alapja a tőkeemelések után várható részvényszám és a 2018. november 16-ai záróár. Az igazgatóságok által 2018 októberében elhatározott összeolvadásról előbb december 3-án dönthetnek a részvényesek, majd az év végi mérlegadatok ismeretében, a várhatóan 2019. március 29-i újabb kettős közgyűlés előterjesztései szerint hagyhatják jóvá a tulajdonosok az egyesülést és az ahhoz szükséges záró lépéseket.

A fúziót követően újabb, jelentős volumenű nemzetközi forrásokra is támaszkodhat a további növekedést tervező, és erre megfelelő platformként kialakítani tervezett új társaság, miközben a Konzum Nyrt. és az Opus Global Nyrt. az elmúlt 18 hónapban külön-külön is kiemelkedő növekedést ért el a nettó eszközértékben. Ez elsősorban a nagyléptékű tőkeemelés-sorozatoknak és az akvizícióknak köszönhető.

2017-ben a nemzetközi piacon is figyelmet keltett, hogy a Konzum érte el a világ legnagyobb, 6600 százalékos részvényárfolyam-növekedését, míg az Opus Global 1600 százalékos eredménye a harmadik helyet jelentette ebben a rangsorban.

A két vállalat jelentős tulajdonrészekkel rendelkezik a magyar gazdaság stratégiai és dinamikusan növekvő ágazataiban. A tőkeerős, további organikus és akvizíciós bővülésre kész holdingtársaság a fúziót követően is stabil alapokon áll majd az építőipari, élelmiszeripari, energetikai, turisztikai, telekommunikációs, IT, ingatlan és pénzügyi szektorokban szerzett befektetéseivel. Diverzifikált portfoliójának már rövid távon is erős a növekedési potenciálja és a várható árbevétele, valamint a jövedelemtermelő képessége. Mindennek kedvez a nagyobb méretből fakadó racionalizált és költséghatékony működés, a beszerzés, strukturálás és finanszírozás terén összehangolható vezetői döntések, valamint az egységes és áttekinthetőbb működés is.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!