Összesen 430 ezer előfizetőt vesztett a Netflix az Egyesült Államokban és Kanadában a második negyedévben és a várakozásoknál gyengébb előrejelzést adott ki az év hátralévő részére. Ezzel úgy tűnik, igazolta azokat a befektetői aggodalmakat, amelyek a cég Covid utáni jövőjére vonatkoztak.

A vállalat úgy látja, a harmadik negyedévben 3,5 millióval növelheti majd előfizetői számát, a befektetők azonban ennél sokkal többre számítottak, a Wall Street-i elemzők ugyanis 5,9 milliós gyarapodással számoltak - írja a Financial Times.

A céget nem csak a gazdaság újranyitása viseli meg hanem az egyre erősebb konkurencia is, ahogy a hagyományos médiaszolgáltatók és új cégek igyekeznek minél nagyobb szeletet kihasítani maguknak a streaming piacból. Az elmúlt másfél évben indult be a Disney, az Apple, a WarnerMedia, a Comcast és mások streaming szolgáltatása, Amerikában az Ampere nevű cég adatai szerint a fogyasztók már 100 különböző ilyen szolgáltatás közül tudnak választani.

Nem a konkurencia miatt kell aggódni

A Netflix vezetői mindenesetre igyekeztek a befektetőket megnyugtatni, szerintük nem a konkurencia a kedvezőtlen tendenciák elsődleges oka. Redd Hastings a Netflix társ vezérigazgatója szerint például az HBO és a Disney ebben a negyedévben sem volt más hatással az előfizetések számának alakulására, mint korábban.

A hagyományos médiacégek az elmúlt néhány évben masszív konszolidáción estek át, hogy fel tudják venni a versenyt a Netflix nyomasztó fölényével a streaming piacon. Legutóbb a Disney jelentette be, hogy egyesül a WarnerMediával és közösen hoznak létre egy óriás streaming platformot. Ted Sarandos, a Netflix másik társ vezérigazgatója erre úgy reagált: ki kell várni, hogy összehozzák-e, hogy egy meg egy az három legyen, a logikus kettő helyett.

A játékpiaci nyitás tetszik a befektetőknek

A piac egyébként a csalódást keltő előrejelzés ellenére pozitívan fogadta a cég azon terveit, hogy masszívabban kíván nyitni a játékpiac felé. Múlt héten jelentette be, hogy alkalmazta Mike Verdu játékpiaci veteránt, aki korábban az EA-nél és a Facebooknál is fontos pozíciókat töltött be. Kedden pedig arról tájékoztatott, hogy kezdetben a mobiltelefonos játékokra fókuszál majd, illetve ingyenesen tesz elérhetővé játékokat előfizetői számára.

Ugyanakkor a vezetés elmondása szerint a játékokat inkább már meglévő szolgáltatásaik mellé szánják kiegészítésnek, s nem pedig új profitközpontnak. Egyelőre még mindig egytermékes cég vagyunk, s ennek az egy terméknek van egy csomó kiegészítő támogató terméke - vélik.

1,5 millió új felhasználó

A második negyedévben egyébként összesen 1,5 millió új felhasználót szerzett a cég, az elemzők alig 1,1 millióra számítottak. Tavaly a koronavírus-járványt kísérő lezárások alatt soha nem látott mértékű előfizetői létszámnövekedést könyvelhetett el a cég, azonban a versenytársak belépésével ez a bővülési ütem masszívan lassulni kezdett. Ugyanakkor az Egyesült Államokban van más ok is a lassulásra a konkurencián kívül, a lezárások feloldása önmagában okozhatja ezt.

A járvány szokatlanul erős ingadozásokat hozott növekedésben - mondta a cég vezetése. Szerintük egyébként a lassulást okozhatta az is, hogy saját gyártású tartalmaikban most gyengébb volt a felhozatal és reméli, hogy a Vaják (The Witcher) és a Szexoktatás (Sex Education) következő évada a második félévben majd ismét lendületet ad.

A Netflix egyébként változatlanul a legnagyobb a videostreaming piacon, 209 millió előfizetője messze meghaladja a második helyezett Disney Plus 104 millióját.

A Bloomberg által megkérdezett elemzők szerint egyébként az iparágban hiába vannak hangzatos egyesülések, ezek egy ok miatt nem jelentenek a szokásosnál nagyobb veszélyt a Netflix számára. A jelek szerint az előfizetőket az adott streaming szolgáltatáshoz kapcsolt könyvtárban található filmeknél sokkal jobban érdeklik az új készítésű sorozatok és filmek, s ezekben változatlanul a Netflix tekinthető a legerősebb szereplőnek a piacon. Az újabb és újabb filmekkel és sorozatokkal eddig sikerült fenntartani az előfizetők folyamatos érdeklődését a cég kínálata iránt, s így a Netflix előfizetőinek a lemorzsolódási aránya messze a legalacsonyabb a piacon.

Ugyanakkor a verseny éles, a Disney+ szuperhősökkel teletűzdelt ajánlata ebben a negyedévben is okozhat fejfájást a Netflixnek. A Loki sorozat már fut és július 9-től elérhető külön díjért cserébe a Fekete Özvegy is. A Nielsen elemzése szerint egyébként nyár elején már 3 Disney+-os film is szerepelt a 10 legnézettebb műsor között az Egyesült Államokban, ami a Netflix egyeduralmának a végét is jelentheti.

A Netflix vezetése már korábban jelezte, hogy egyszerűen tarthatatlan az a hatalmas növekedés, amelyet a tavalyi lezárásokkal teli évben elértek. Akkor globálisan 37 millió fővel növelték fogyasztóik táborát.