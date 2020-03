Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

New York készül a legrosszabra

A legnagyobb Wall Street-i befektetési bankok elkezdtek felkészülni a koronavírus járványra, miután a fertőzés megjelent New Yorkban is. Tesztelik, hogy működőképesek maradnának-e akkor is, ha kitörne a járvány.

A Reuters értesülései szerint a legnagyobb Wall Street-i befektetési bankok megkezdték a felkészülést arra az esetre, ha New Yorkban is kitörne a koronavírus járvány. Tesztelik biztonsági rendszereiket és arra kérik alkalmazottaik egy részét, próbálják ki, hogy milyen lenne, ha otthonról kéne dolgozniuk. WHO: magasabb a koronavírus halálozási rátája, mint az influenzáé

Koronavírus: már az IMF és a Világbank is aggódik New York város tájékoztatása szerint nemrég egy 50-es éveiben járó, a nagyváros külvárosában lakó és egy kisebb belvárosi jogi irodában dolgozó férfi tesztje lett pozitív, s ezzel az államban már kettőre emelkedett hivatalosan a fertőzöttek száma. A férfi családjának és kollégáinak mozgását jelenleg követik vissza a hatóságok, egyik egyetemista fián egyébként szintén megjelentek a vírusfertőzés tünetei. Számos bank most azt próbálja meg felmérni, működőképesek maradnának-e abban az esetben is, ha rosszabbodna a helyzet. A legnagyobb banknak számító JP Morgan arra kérte több ezer alkalmazottját, hogy dolgozzanak otthon a következő hetekben egy napot, hogy lássák, képesek lennének-e onnan is ellátni feladataikat. A hírügynökségnek a Goldman Sachs pedig azt mondta, folyamatosan tesztelik rendszereiket és támogatni tudják alkalmazottaikat, ha azok rászorulnának. A JPMorgan, a Citigroup, a Wells Fargo és a Goldman ezen felül megtiltotta alkalmazottainak az összes nem feltétlenül szükséges külföldi utazást. A Goldman ezen felül elhalasztotta az e hétre esedékes, New Yorkban tartandó építőipari és fogyasztói hitelekkel foglalkozó konferenciáját. A Reutersnek nyilatkozó brókerek elmondása szerint elméletileg többségük zavartalanul tudna otthonról is dolgozni, azonban ezt a lehetőséget a gyakorlatban számos tényező korlátozhatja. Ilyen például az otthoni internet sebessége, és számítógépeik teljesítménye.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!