A keddi 100 bázispontos alapkamat-emelést ugyan unortodox módon nem Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke jelentette be, hanem Matolcsy György elnök állt ki a nyilvánosság elé, ennek ellenére már aznap gyengült a forint. Tegnap estig egészen 378 forintig emelkedett az euró/forint árfolyam, ebben persze közrejátszhatott a rossz befektetői hangulat, illetve a negatív hírek az orosz gázszállítás kapcsán - magyarázta a KBC Equitas. A forint mellett a régió többi devizája is gyengült, így a lengyel zloty, illetve a cseh korona is romlott az euróval szemben.

Szerdán reggel 377 forint körül állt nyitásnál az euró árfolyama. Ez délutánra már 380 fölé is ment. Erősödést nem várnak a szakértők. A 375-ös szint áttörésével megnyílt az út a további emelkedés előtt, jelenleg a 380-as szintre érdemes figyelni, melyet átmenetileg már át is lépett az árfolyam - mondják az Equilor szakértői. Ha szignifikáns áttörésre kerül sor, a következő megálló 382,35-nél húzódik, de a jelenlegi technikai kép alapján nem lehet kizárni a 390-es szint elérését sem a következő időszakban.

A forintnak az sem használ, hogy elindult a jogállamisági eljárás Brüsszelben Magyarország ellen. A Lengyelország elleni eljárásról még nem nincs végleges döntés. A zloty ennek ellenére szintén mélyrepülésben van. Az orosz földgáz-szállítások leállítására nagymértékben gyengült a zloty, ezzel szignifikánsan áttörte az árfolyam a 4,65-ös szintet. Ezzel a kurzus meg is közelítette a következő fontos szintet, mely 4,7325-nél húzódik. Az indikátorok alapján bőven van még tér felfelé, az említett ellenállás átlépésével a 4,78-4,80-as tartományba kerülhet az euró/zloty kurzus - írja elemzésében az Equilor.