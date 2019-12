Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nincs, ami megállítsa az OTP-t

Tovább menetelt kedden az OTP. Az új árfolyamcsúcs 15170 forint volt a kereskedés első fél órájában. Az Erste szerint lehet, hogy 15 700 forintig meg sem áll a rali.

Új csúcsra emelkedett kedd délelőtt nyitás után az OTP árfolyama. A bankpapír ezen a héten folyamatosan 15 ezer forint fölött forog már, a keddi napi maximum 15 170 forint volt a kereskedés első fél órájában.

Az elemzőket aligha lepi meg a bankpapír Mikulás-ralija. Az Equilor azt írta a részvényről, hogy a bankpapírnál pozitívumnak számít, hogy a hétfői 15 110 forintos csúcs a záróárfolyammal is megegyezik. "A nemzetközi befektetői hangulat kissé elbizonytalanodott, de az OTP továbbra is erős maradhat" - közölte a brókercég.

Az Erste Befektetési Zrt. is kiemelte elemzésében az OTP hétfői akcióját. A vezető bankrészvény nemcsak új csúcsra ment, hanem ott is zárt viszonylag magas forgalommal, ráadásul a BUX indexet is új csúcsra segítette ezzel. "Úgy tűnik, hogy zászló után újabb zászló alakzat következik, amiből 15 700 forint körüli árfolyam következik" - írják elemzésükben.

A második zászló után viszont már korrekcióra számítanak az Erste szakértői, akik szerint a 16 ezer forintos OTP-árfolyam már magas, 11-es előremutató P/E (árfolyam/nyereség) arányt jelezne előre, ami meghaladja az OTP-nél szokásos 10 körüli átlagot.

