Nincs még egy ekkora sikertermék, mégis összeomlott a gyártó részvényárfolyama

Többszöri halogatás után megjelent a Cyberpunk 2077 nevű videójáték, ami minden idők egyik legerősebb eladását produkálta: csak előrendelve 8 millió példány kelt el belőle, de a rendes kiadás után 10 millió darab fölé ugrott az első heti értékesítési mutató. Ennek ellenére a fejlesztő CD Projekt Red részvényárfolyama visszaesett.

Nem volt egyszerű történet, hogy megjelenjen a Cyberpunk 2077 nevű játék PC-re, különböző generációs Xboxokra és Playstationökre, de december 10-én végre elkészült a játék, aminek kiadását többször is elhalasztotta a kiadó. A koronavírus-járvány miatt a fejlesztést át kellett szervezni: a lengyel cég dolgozói otthonról próbálták megcsinálni a játékot, így már előre - még ha finoman is -, de többször jelezték, hogy lehetnék hibák az elején.

A kritikai és a játékosi vélemények legnagyobb része egyértelműen pozitív, a legtöbben szeretik a Cyberpunk 2077-et, valamint a fiktív nagyvállalatok által uralt világát, ahol az ember már csak egy porhüvely, amit gépi implantátumok alakítanak át olyanra, amilyenre azt a gazdatest akarja (vagy megengedheti magának pénzzel). Annak ellenére jó a visszhang, hogy rengeteg hiba, bug és más probléma van a játékkal, amiben még Keanu Reeves is "szerepel".

Utóbbi hatása érződik egyelőre erőteljesebben a lengyel CD Projekt Red részvényeinél: ahogy a GamesIndustry.biz szakoldal írja, míg a december 4-i részvényenkénti 443 zlotyis árfolyam azt tükrözte, hogy már a megjelenés előtt sikernek árazták a játékot, most pénteken már 314 zloty alá esett a papírok ára.

Ha visszatekintünk, a CD Projekt Red 31 százalékos visszaesést szenvedett el az augusztusi csúcshoz képest, amikor piaci kapitalizációja 42,5 milliárd zloty volt, a részvényárfolyam pedig elérte 460,8 zlotys szintet. Azóta folyamatosan, de 25 százalékos süllyedésben voltak a papírok.

Mivel a játék régi és új konzolokon is elérhető, valamint olyan streamingszolgáltatások, mint a Google Stadia és a Geforce Now is a kínálatába vette, a Bloomberg előrejelzése szerint a játék meghaladhatja a Red Dead Redemption 2 első két hétben elért 17 millió darabos eladását, ami azóta a rekordtartó. A szaklap szerint a Cyberpunk 2077 valószínűleg minden idők tizedik legnagyobb példányszámban eladott játékává válhat, akár 29,7 millió darabot is megvehetnek belőle.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/OIKrSyZmmlY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>