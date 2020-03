Nincs megállás: újabb történelmi mélypontra jutott a forint

Közel 348 forint, egész pontosan 347,959 forint az új történelmi mélypont az euróval szemben.

Újabb mélypont a forint piacán. Hétfőn koradélután 347,302 forintig emelkedett az euró ára, később az árfolyam 344-345 forint között stabilizálódott.



Kedden nyitás után innen indult, de nem sokkal később megdőlt a hétfői rekord, 347,959-ig esett a magyar fizetőeszköz, amely gyakorlatilag szabadesésben hullott a mélybe. Ott azonban megfogták, és most már 344,5 forint körül jár ismét a kurzus, mint a nyitáskor.



Az elemzők úgy nyilatkoztak tegnap a forintról, hogy ha elesik a 340-es szint, akkor lejtőre kerülhet az árfolyam, a következő ellenállás 345-nél lehet. Tekintettel arra, hogy az is megdőlt, tovább gyengülhet a magyar fizetőeszköz. Annál is inkább, mivel a feltörekvő piaci devizák közül a legalacsonyabb reálkamattal is a forint rendelkezik.