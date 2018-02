Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nostradamus semmi ehhez képest - meghökkentő jóslat hozza a nagy pénzt

Nincs rá racionális magyarázat, senki sem tudja, hogy miért, de működik. Az amerikai fociliga döntője 80 százalékos pontossággal vetíti előre, hogy mi várható a tőzsdén. Idén jó év jöhet az S&P 500-on.

Az amerikai sportújságírás elképzelhetetlenül hisz a számmágiában és a látszólag teljesen összefüggéstelen, ám valamilyen szinten mégis összekapcsolható statisztikai adatokból levont következtetésekben. "Soha nem nyert az a csapat a döntőben, amelyikben a 17-es számú játékos ért először a labdához" - hangzik például az egyik jóslat.

Van egy, amelyik még ennél is szürreálisabb, de a gazdaság szempontjából jóval fontosabb: Leonard Kopett, a New York Times sportújságírója 1978-ban a döntő előtt megjelent cikkében mutatott rá arra az összefüggésre, amely Nostradamust is megszégyeníti.

A Super Bowl Indikátornak elkeresztelt mutató az alapján működik, hogy az amerikai futball liga döntőjét az American Football League (jogutódja az American Football Conference) vagy a National Football League (ma National Football Conference) melyik csapat nyeri. Az AFC csapatainak győzelme esetén esés, NFC-s csapat győzelmekor pedig emelkedés következik a tőzsdén.

Mivel az idei Super Bowl-t az NFC-t képviselő Philadelphia Egles nyerte, ezért örülhetnek a brókerek: vélhetően további emelkedés jön.

Nevetséges, de többnyire bejött

Bár az összes valamirevaló szakértő természetesen mosolyogva beszél a Super Bowl indikátorról és a meccs idején az összes pénzügyi hírügynökség és lap bizonygatja, hogy a két dolognak semmi köze egymáshoz, a mutató ennek ellenére elég jól működik. A statisztikai Frankensteinnek is titulált indikátor kitalálása óta 80 százalékos pontossággal jelezte előre a Dow Jones Industrial Index (eredetileg erre találták ki) és az S&P 500-as index alakulását. Az elmúlt 50 alkalomból 40-szer bejött.

Még akkor is, ha tavalyelőtt helytelen prognózist adott. Egyébként tavaly a mutatót a tőzsdei köztudatba emelő Rober H. Stovall fia, Sam Stovall is, aki piaci stratégaként tevékenykedik, megerősítette, nyilván semmi értelme a futball eredményekből megjósolni a tőzsde teljesítményét. Nincs rá semmilyen ésszerű magyarázat - mondta - kivéve az, hogy legtöbbször működik.

A Philadelphia Eagle-s megcsinálta?

Kevés elemző és szakértő van, aki ne azt várná, hogy a 2018-as évben az elmúlt évek bikapiaca után ne egy kisebb válság jönne. A legfontosabb indexek olyan lendületesen növekednek, hogy sokan már arról beszélnek, túlhevültek a piacon, de idén már jön az ébredés.

A kiábrándulás mértékéről egyelőre komoly viták vannak, de átlagosan 20-30 százalékos korrekcióra számítanak. Ahogy azt egy korábbi cikkünkben bemutattuk, két forgatókönyv szerint gondolkodnak a nyerészkedni vágyók: egyesek a tőzsdei bevezetésre váró kriptovalutákban (ICO-k) látják a menekülőutat, míg a konzervatívabb pénzemberek szerint az jár jól, aki az árupiacok felé fordul. Utóbbiak is főként akkor járhatnak jól, ha a fémekkel (arany, kobalt, palládium és réz) készletek beszerzésén gondolkodnak el.

Egyelőre tehát kérdés, hogy a Super Bowl indikátor - és a mögötte rejlő számmágia vagy akármi - rácáfol-e a várakozásokra. Mivel semmilyen tudományos magyarázat nincs rá, hogy működne, erre még a vakmerőeknek sincs értelme alapoznia. Főként úgy, hogy az elmúlt két évben épp az ellenkezője történt a tőzsdén, mint a pályán. De 2017 és 2012 közötti öt évben is csak háromszor volt korreláció.

A fotó forrása: Patrick Smith/Getty Images North America/AFP.

Keressen állást vagy keressen munkaerőt egy olyan újgenerációs állásportálon, amely valódi, pontos egyezőség alapján rangsorolja a jelentkezőket - kattintson az allas.hu oldalra!

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!

Csatlakozz az év legdinamikusabban fejlődő hálózatához,

nyiss SMART Ingatlan irodát!