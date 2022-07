A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 478,19 pontos, 1,16 százalékos emelkedéssel, 41 653,18 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 7,4 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.

Pozitív volt a hangulat a tőzsdéken a szerda esti amerikai kamatdöntés előtt - mondta Józsa Bence Equilor-elemző.

A Mol 36 forinttal, 1,29 százalékkal 2830 forintra erősödött, 1,3 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 48 forinttal, 0,61 százalékkal 7902 forintra nőtt, forgalmuk 4,5 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 2,5 forinttal, 0,79 százalékkal 315,5 forintra csökkent, forgalma 104 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 185 forinttal, 2,24 százalékkal 8460 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,4 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 3665,2 ponton zárt szerdán, ez 9,57 pontos, 0,26 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.

Nyereséges zárás az európai tőzsdéken

Emelkedő kezdés után nyereséggel fejezték be a szerdai kereskedést a főbb európai értékpapírpiacok - írta az MTI.

Az FTSE EuroFirst 300 páneurópai index 0,54 százalékkal, a Stoxx Europe 600 index 0,49 százalékkal, az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,93 százalékkal zárt magasabban.

Jó gyorsjelentések emelték a részvényárakat



A légitársaságok részvényei kiemelkedő emelkedést értek el, miután a Wizz Air bevételének a növekedéséről számolt be, és a Ryanair nemrég közzétett kedvező eredménye is táplálta a tőzsdei befektetőknek az ágazat kilátásaiba vetett bizalmát. Az indexek támogatást kaptak a technológiai részvényektől is, miután az amerikai technológiai óriások, a Microsoft és az Alphabet stabil eredményt értek el. Európában a francia Worldline pénzforgalom bonyolító vállalat részvénye nagyjából 15 százalékkal erősödött várakozáson felüli negyedéves eredményének köszönhetően.

Londonban az FTSE-100 index 0,60 százalékkal erősödött, a frankfurti DAX 0,53 százalékkal végzett magasabban, Párizsban a CAC-40 index 0,75 százalék nyereséggel fejezte be a szerdai kereskedést. Milánóban 1,49 százalékos, Madridban 0,61 százalékos indexemelkedéssel zárt a tőzsde.

Az olajár emelkedett szerdán az amerikai készletek várakozásokat meghaladó csökkenése láttán. Az amerikai nyersolajkészletek 4 millió hordóval csökkentek a múlt héten, ami jóval több az elemzők által várt 1 millió hordónál. Árfelhajtó hatással van az az aggodalom is, hogy az Oroszországból Németországba az Északi Áramlat 1 gázvezetéken keresztül érkező gázszállítások csökkenése az olajra átállást kényszeríti ki.

A WTI nyersolaj ára az európai piacok zárásakor 2,25 százalékkal állt magasabban hordónként 97,31 dolláron, a Brent ára pedig 106,58 dolláron állt 1,90 százalékos emelkedéssel.

Az arany ára kétnapi csökkenést követően 1720 dollár alatt stagnálva várta szerdán a Fed kamatdöntését. A dollárindex az előző napi 0,7 százalékos emelkedés után szintén kevés elmozdulást mutatott a kamatdöntés előtt.

Az arany spot ára 1713,82 dollár unciánként 0,02 százalékos emelkedéssel, a dollárindex 0,05 százalékkal csökkent 107,14 pontra, az eurót 0,03 százalékkal jegyzik erősebben 1,0133 dolláron.