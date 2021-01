Nyereségbe fordult az európai tőzsdék többsége

Vegyes kezdésből nyereségbe fordult csütörtökön zárásra az európai tőzsdék többsége a biztatónak bizonyult negyedéves vállalati eredmény beszámolóknak köszönhetően - írja az MTI.

A páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 0,70 százalékos, a Stoxx Europe 600 index 0,71 százalékos emelkedéssel végzett, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 0,74 százalékkal zárt magasabban.

Az európai tőzsdéken a befektetői hangulatot az új amerikai adminisztrációtól várt gazdaságösztönző lépések mellett a vártnál nagyobb növekedést mutató decemberi kínai export- és importadatok is javították. A megjelent negyedéves vállalati eredménybeszámolók is biztató adatokkal szolgáltak. A járványvédelmi korlátozások terjedése azonban továbbra is erősen visszafogja a befektetői aktivitást.

Londonban 0,83 százalékkal erősödött az FTSE-100 index. Az index emelkedéséhez a legnagyobb mértékben az easyJet járult hozzá közel 7 százalékos, a Carnival hat és fél százalékos, és az IAG légitársaság holding öt és fél százalékos erősödéssel.

A frankfurti DAX 0,40 százalékkal zárt magasabban. Az európai autóipar kiemelkedően jól teljesített a kínai külkereskedelmi forgalom fellendülése láttán. A Volkswagen négy százalékkal, a Daimler és a BMW két százalékkal erősödött.

A párizsi CAC-40 index 0,33 százalékkal zárt magasabban. A PSA részvénye négy százalékkal erősödött a többi európai autógyártóval együtt, de a Renault részvénye három százalékkal gyengült az autógyár költségcsökkentési programjáról és modellválasztékának szűkítéséről tett bejelentésére. A Carrefour részvénye hat és fél százalékkal esett, miután a francia kormány kifogást emelt a kanadai Alimentation Couche-Tard által tett átvételi ajánlat ellen.

A dél-európai indexek közül a milánói 0,40 százalék csökkenéssel zárt a kormánykoalíció felbomlása miatt. A Fiat Chrysler azonban az autógyártó ágazat európai emelkedését követve négy százalék nyereségre tett szert.

A madridi tőzsde 0,12 százalék emelkedéssel fejezte be a csütörtöki tőzsdenapot. Az IAG részvénye a madridi tőzsdén is a legjobban szereplő papírok között volt.

Az olajár csökkent csütörtökön. A Brent ára az európa piacok zárásakor 0,66 százalékkal állt alacsonyabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 55,69 dolláron, a WTI ára pedig 0,06 százalékkal 52,88 dollárra csökkent.

Az eurót 0,07 százalékkal jegyzik gyengébben 1,2148 dolláron, az arany spot ára 0,15 százalékkal unciánként 1848,05 dollárra emelkedett.