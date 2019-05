Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nyereséggel zárt a BÉT, munkába állt az új elnök

Új elnököt választottak, beszámoltak a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) eredményeiről, köztük az Xtend piacra belépő új társaságokról, valamint a részvénypiaci állomány növekedéséről a BÉT éves rendes közgyűlésen.

Patai Mihály, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke váltja a Budapesti Értéktőzsde elnöki pozíciójában a tisztséget 2016 eleje óta viselő Végh Richárdot, aki ezután is betölti a vezérigazgatói feladatkört - döntöttek a részvényesek a BÉT éves rendes közgyűlésén. Patai Mihály, a BÉT új elnöke szerint a tőzsde a jövőben is fontos eszköze lesz a gazdaságfejlesztésnek, és az MNB továbbra is támogatni kívánja a magyar gazdaságban betöltött egyre intenzívebb szerepét.

Az eseményen ismertették a BÉT 2018-as évről szóló beszámolóját, mely szerint Budapesti Értéktőzsde azonnali részvénypiaci átlagforgalma a 2017-es 10,7 milliárd forintról 6,7 százalékos növekedéssel elérte a 11,4 milliárd forintot. Mindezt úgy, hogy a BUX index 0,6 százalékos, enyhe visszaeséssel zárta a tavalyi évet, de így is mind régiós, mind világpiaci tekintetben kiemelkedő eredményt ért el - derül ki a tőzsde közleményéből.

A Budapesti Értéktőzsde az előző évet nyereséggel zárta: a társaság adózott eredménye 297 millió forint, bevétele megközelítőleg 2,5 milliárd forint volt, és 2,1 milliárd forintot tett ki a működési költségek és ráfordítások mértéke.



A közgyűlésen elmondták, hogy folytatták a hosszabb távon megtérülő befektetések és fejlesztések megvalósítását, többek között ide sorolhatók a nemzetközi terjeszkedés, a befektetők és potenciális kibocsátó vállalatok bázisának szélesítése irányába tett lépések és az informatikai fejlesztések.

Osztalékot nem fizetnek, az eredményt ezúttal is a piacfejlesztési tevékenységébe forgatja vissza a BÉT.

A 2016-2020-as tőzsdefejlesztési stratégia keretében tavaly elért főbb eredmények része, hogy két hazai középvállalat, az emeléstechnikai megoldásokkal foglalkozó Megakrán, valamint a KAJAHU étterem- és technológiai franchise tulajdonosa, a CyBERG Corp. vezette be zártkörű tőkeemelést követően részvényeit a BÉT Xtend piacára. Kilenc részvénytársaság zártkörű alaptőke-emelései révén közel 79 milliárd forint értékben nőtt a részvénypiaci állomány a 2018-as évben. Szintet lépett a Prémium kategóriába került három vállalat, az ALTEO, a BIF és a Konzum értékpapírja, valamint a Finextnek köszönhetően új SZIT (szabályozott ingatlanbefektetési társaság) is megjelent a tőzsdén.

