Nagyszerű hírt kaptak a leendő nyugdíjasok

Gyors tempóban jönnek vissza az nyugdíjpénztári alapok az első negyedéves zuhanás után. A második negyedév jól sikerült, a veszteség nagyobbik részét ledolgozták az alapok.

Nagyon gyorsan tornázzák le a tavaszi tőzsdei összeomlás hatását a hazai nyugdíjkasszák. A koronavírus-járvány miatti árfolyamesést a pénztárak is megszenvedték, március végén az önkéntes nyugdíjpénztári portfóliók egy-két kivételtől eltekintve mínuszban álltak, volt olyan alap, amelynek az árfolyama 18,66 százalékot esett. A második negyedévben viszont a tőzsdék emelkedésével párhuzamosan a pénztári alapok árfolyama is emelkedni kezdett, és az első három hónap bukásának nagyobbik részét sikerült is ledolgozniuk.

Az MNB aggódott

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) nemrég publikált fogyasztóvédelmi kockázati jelentésében még arról írt, hogy bár a pénztárak 2019-ben szektorszinten­ magas­ hozamokat ­produkáltak,­ ­a­ koronavírus­ terjedése­ okozta­ egészségügyi­ veszélyhelyzet­ gazdasági­ következményei­ miatt­ a­ 2020.­ évi­ hozamkilátások­ nem­ kedvezők. Az MNB jelentős kockázatként azonosította, hogy 2020 első felében negatív hozamok várhatók, és ez kedvezőtlenül hathat a pénztárak üzleti modelljére, fenntarthatóságára. A pénztárak ugyanis a nem fizető tagok - az 1,1 milliós tagság fele ilyen - számláiról is vonhatnak el pénzt a működésükre, de csak a pozitív hozamból, ha viszont esnek az árfolyamok, akkor ez a bevételi forrásuk megszűnik.

Az MNB figyelmeztette a pénztártagokat, ne vegyék ki a mínuszok láttán a megtakarításukat, és helyesen tették, akik megfogadták ezt a tanácsot. A második negyedévben az önkéntes nyugdíjpénztári alapok kivétel nélkül pozitív hozamot értek el az intézmények által publikált árfolyamadatok szerint. Az időszak nyertese az Aegon Megatrend alapja lett. Ez a portfólió olyan cégek részvényeibe fektet, amelyek a klímaváltozás, illetve más globális trendek nyertesei lehetnek. Az első negyedévben az alap árfolyama ugyan csaknem 9 százalékot esett, a másodikban viszont több mint 15 százalékot emelkedett, ennek köszönhetően az idén a járványhelyzet dacára is már több mint 5 százalékos pluszban áll.

Önkéntes nyugdíjpénztárak féléves hozama Nyugdíjpénztár Portfólió Féléves hozam Aegon Mega Trend 5,10% Aegon Szakértői abszolút hozam -4,54% Aegon Növekedési -4,34% Aegon Kiegyensúlyozott -1,72% Aegon Klasszikus -0,24% Allianz Kockázatvállaló -8,22% Allianz Növekedési -3,12% Allianz Kiegyensúlyozott -0,72% Allianz Szolgáltatási -0,34% Allianz Klasszikus -0,07% Aranykor Lendület -1,70% Aranykor Egyensúly -1,04% Aranykor Harmónia -1,01% Aranykor Csendélet -0,65% Budapest Aktív -3,60% Budapest Bebiztosító -0,47% Erste Lendület -3,48% Erste Bázis -2,57% Erste Kiszámítható -0,07% Erste Szolgáltatási -0,24% Honvéd Növekedési -4,75% Honvéd Kiegyensúlyozott -3,21% Honvéd Klasszikus -1,08% Honvéd Pénzpiaci 0,08% MKB Növekedési -4,41% MKB Kiegyensúlyozott -3,22% MKB Klasszikus -1,02% MKB Kiszámítható 0,05% OTP Dinamikus -4,91% OTP Növekedési -2,87% OTP Kiegyensúlyozott -1,03% OTP Óvatos -0,37% OTP Szolgáltatási -0,12% OTP Klasszikus -0,04% OTP Kockázatkerülő 0,01% Pannónia Növekedési -4,89% Pannónia Kiegyensúlyozott -2,08% Pannónia Klasszikus -0,39% Pannónia Szolgáltatási -0,30%

Forrás: Napi.hu számítás

A részvényeket magas arányban tartó portfóliók estek a legnagyobb mértékben az első három hónapban, de ugyanezek pattantak is vissza a leggyorsabban, ezek árfolyama minimum 5 százalékkal nőtt, de volt olyan alap, amelyik több mint 14 százalékot szedett magára. Az OTP Dinamikus alapja volt az első negyedév egyik vesztese, miután 17,11 százalékot esett, a második negyedévben ez az alap 14,72 százalékot emelkedett. Ennek köszönhetően ez az alap már kevesebb mint 5 százalékos mínuszban jár az év eleje óta. A többi magas - minimum 40 százalékos - arányban részvényt tartó alap is hasonló arányban javított, március végén ezek a portfóliók 9-19 százalék közötti mínuszban jártak, ebből június végére 1,7-8,2 százalékos veszteség maradt.

Fogy a veszteség

A kiegyensúlyozott nyugdíjpénztári alapokban van a legtöbb pénztári megtakarítás, ezek a legnagyobb portfóliók. Ezek árfolyama is kedvezően alakult a második negyedév során. Az első negyedévben a 25-40 százalékos részvényarányt tartó alapok árfolyama még körülbelül 4-7 százalékot esett, a második negyedévben azonban ugyanezek az alapok már 3,7-6,7 százalékos emelkedtek. Ez nem volt ugyan elég ahhoz, hogy az év elejéhez képest pluszban legyenek az árfolyamok, a veszteség azonban 0,37-3,22 százalékosra olvadt.

A 25 százaléknál kevesebb részvényt tartó, túlnyomó részben csak állampapírokat tartó, legalacsonyabb kockázatú alapok is megszenvedték az első negyedévet, hiszen az állampapírok árfolyama is csökkent a járvány okozta krízis során. A második negyedévben ez a piac is elindult felfelé, a javuló hangulat és az intézményi befektetők fokozottabb bevonása a vásárlói körbe lefelé nyomta a hozamokat. Ennek az lett az eredménye, hogy a március végén még általában 1-4 százalék közötti mínuszban lévő alapok vesztesége többnyire 1 százalék alá csökkent, sőt néhány alap már enyhe pluszban jár.

A magánkasszák is szépen gyógyulnak

Nem csak az önkéntes, de a magánnyugdíjpénztárak veszteségeinek nagyobbik fele is eltűnt a második negyedévben. A négy megmaradt pénztár növekedési portfóliói az első negyedév végén több mint 10 százalékos mínuszban álltak, ebből június végére 3,82-4,75 százalékos mínusz maradt.

Magánnyugdíjpénztárak féléves hozama Nyugdíjpénztár Portfólió Féléves hozam Budapest Klasszikus -0,42% Budapest Kiegyensúlyozott -1,90% Budapest Növekedési -4,75% Horizont Klasszikus -0,20% Horizont Kiegyensúlyozott -1,85% Horizont Növekedési -4,01% MKB Klasszikus -0,67% MKB Kiegyensúlyozott -2,94% MKB Növekedési -4,28% Szövetség Klasszikus 0,15% Szövetség Kiegyensúlyozott -0,98% Szövetség Növekedési -3,82%

Forrás: Napi.hu számítás

A kiegyensúlyozott alapok még jobban állnak. Ezek árfolyama 5,55-6,39 százalékot esett januártól márciusig, azóta viszont kitartóan emelkedik, és mostanra a mínuszok a harmadukra olvadtak, a Szövetség Nyugdíjpénztárnál már 1 százaléknál is kisebb a veszteség. A klasszikus portfóliók is szépen jönnek vissza. Ezek is estek az első negyedévben kivétel nélkül, most viszont már van olyan alap is, amelyik enyhe pluszban jár.