Elszállt az olajár, ami felperzselheti a magyar kutakat

A csütörtöki jelenős emelkedés után pénteken kora reggel tovább nőtt a kőolaj ára, a 91 dolláros szint felé emelkedett a kurzus. A magyar kormány még 80 dollár körül mozgó árfolyamnál fagyasztotta be az üzemanyagárakat, most viszont az újabb drágulás az amúgy is vergődő benzinkutakat teljesen kivéreztetheti.