Még jobban emelkednek az olajárak

Az olajárak csütörtök reggelre már a harmadik egymást követő napon emelkedtek a Covid-19 körüli pozitív fejlemények miatt, még akkor is, amikor Kína új utazási korlátozásokat vezetett be, Ausztrália pedig újból korlátozásokat vezetett be a növekvő esetek leküzdésére.