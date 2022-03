Az Egyesült Államok és az EU-tagállamok is arra készülhetnek, hogy betiltsák az orosz olajexportálást, pontosabban az orosz olajtermékek felvásárlását. Ez a legutóbbi fejlemény az ukrajnai invázió óta tartó, brutális árnövekedésben, amely az energiapiacokat válságos helyzetbe hozta, és a világot komoly inflációs sokkra készíti elő. Hétfőn a Brent olaj ára már átlépte a hordónkénti 140 dolláros szintet is, de a legnagyobb elemzők szerint az orosz olaj betiltásának várható következményei még feljebb lökhetik az árakat.

"Az egyik legnagyobb bizonytalanságot az jelenti, hogy az Oroszország és a Nyugat közötti gazdasági háború eszkalálódása kihatással lesz-e és hogyan befolyásolja majd az olaj- és gázáramlást" - mondta Victor Shum, az S&P Global alá tartozó IHS Markit alelnöke a Bloombergnek.

"A NATO-tagok jelenleg az Oroszország által exportált napi 7,5 millió hordó nyersolaj és finomított termék több mint felét vásárolják meg", és a készletek már most is alacsonyak az Egyesült Államokban, valamint rekordalacsony szinten vannak az OECD Európájában és Ázsiában - magyarázta a helyzetet, szerinte ezért az olajfelvásárlás tilalma további ellátási zavarokhoz vezet majd.

Mintegy napi 5 millió hordónyi olajkínálatot - mind a csővezetéken küldött nyersolajat, mind a tengeri szállítmányokat - érinthetik az új szankciók - mondta Daniel Hynes, az Australia & New Zealand Banking Group Ltd. vezető árupiaci stratégája egy interjúban. Szerint már látható a szankciók valószínű hatása a mostani árszinteken, így bár jöhet áremelkedés, az már nem lesz olyan drasztikus.

"Európának nincs sok választási lehetősége, és rövid távon valószínűleg sokkal többet kell majd fizetnie az olajért, a gázért és más üzemanyagokért" - véli Hynes.

"A geopolitikai feszültségek, a bizonytalanság és az aggodalmak erősödése miatt elég nehéz lenne pontosan felmérni ennek a rallynak a csúcsát" - mondta egy interjúban John Driscoll, a szingapúri JTD Energy Services alapítója.

"A 2008-2009-es pénzügyi válság idején, 2008 júliusában, hordónként 150 dollár körül indult be a kereslet csökkenése" - emlékeztetett a szakértő, aki szerint most ezen a szinten is átléphet az olajár, mert most a kínálat jelentősen kisebb.

A Vanda Insights azzal számol, hogy az orosz import embargója története legnagyobb káoszába taszíthatja az energiapiacot. Vandana Hari, a szingapúri székhelyű elemzőcég szerint semmi sincs teljesen beárazva most a piacokon. Úgy látja, nehéz elképzelni, hogy az Európai Unió beleegyezzen az orosz olajimport tilalmába, még akkor is, ha az Egyesült Államok belemegy ebbe, mivel ha Moszkva megtorlásba kezd, akkor Európában "kialudnának a fények", zavarok lennének az energiaellátásban.

Az orosz nyersolaj és gázolaj exportját már most is kerülik a Citigroup Inc. elemzői szerint. Ed Morse a bank nyersanyagokra vonatkozó negyedéves kilátásaiban arról írt, hogy napi 500 ezer hordóval csökken az orosz termelés és 60 millió hordónyi tartalékot szabadítanak fel.

A bika modell szerint az orosz kitermelés napi 2 millió hordóval csökken 2022 végéig, amihez mintegy 120 millió hordónyi tartalék felszabadulása társul az Egyesült Államokból és más országokból. A Citi szuper-bika forgatókönyvében Moszkva csak Kínába küldi majd a nyersolajat, és az OPEC+ nem reagál. Az orosz-ukrán válság azt is jelenti, hogy nagy a valószínűsége többféle ellátási zavarnak, köztük a csővezetékek és kikötők károsodásának, a tartályhajók magasabb lekötési díjainak, az export súrlódásainak és a kibertámadásoknak.

Az orosz-ukrán háború helyzetéről, a szankciók következményeiről szóló folyamatos tudósításunkat ide kattintva olvashatja.