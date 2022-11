Az olajárak hétfő reggel 8-ig emelkedtek, miután Kína enyhített néhány szigorú járványprotokollon, ami a gazdasági tevékenység és a kereslet élénkülésére vonatkozó reményeket táplálta a világ legnagyobb nyersolajimportőrénél. A világ legnagyobb nyersolajimportőrének számító Kínában a korlátozások enyhítése magában foglalta a megbetegedésekkel szoros kapcsolatban állók és a beutazók karanténidejének két nappal való lerövidítését, valamint a fertőzött utasok behurcolása miatt a légitársaságokra kiszabott büntetés eltörlését – írja a Reuters.

A Brent nyersolaj és az amerikai West Texas Intermediate (WTI) kontraktusai az ülésszak elején közel 1 százalékkal emelkedtek, de később erodálódott a drágulás. A Brent nyersolaj már a múlt hetet összességében alacsonyabb árszinten zárta, de pénteken a szerződések 1,1 százalékos emelkedéssel zártak.

Az amerikai West Texas Intermediate nyersolaj határidős jegyzése szintén 23 centtel, azaz 0,3 százalékkal emelkedett, így a kurzus 89,19 dolláron állt hordónként.

Kína a világ legnagyobb exportőrétől, Szaúd-Arábiától származó kőolajat viszont keveset vásárolt a lazítások ellenére is. Ennek oka, hogy több finomító kérte, hogy decemberben kevesebbet kelljen termelnie. Több olajüzem át is állt a dízeltermelésre Kínában, mivel itt magasabbak a finomítói marzsok.

Az olajárakat az is erősen befolyásolta, hogy Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter pénteken azt mondta, hogy India továbbra is annyi orosz olajat vásárolhat, amennyit csak akar, akár a G7-ek által bevezetett árplafon-mechanizmus feletti áron is, ha távol tartja magát a plafonhoz kötött nyugati biztosítási, pénzügyi és tengeri szolgáltatásoktól. A dollár erősödése azonban visszafogta az olajárak emelkedését.

