Egyre mélyebben az olajárak, akkora gazdasági visszaesést várnak

Az olajárak második napja esnek a várható recesszióval kapcsolatos aggodalmak miatt. Most már bőven a háború előtti szinten van a Brent és a WTI is, miközben a gázzal szemben az olajra már vonatkoznak szankciók. A gazdasági visszaesés tűnik jóval fájdalmasabbnak, és nem is az Európai Unió kapja csőstül a bajt, hanem Kína.